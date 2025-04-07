Щомісячна доплата в 2000 гривень для педагогів: хто та де зможе її отримати

Педагоги отримають першу доплату вже в квітні.

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Щомісячна доплата для педагогів / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Педагоги Олександрійської громади отримуватимуть щомісячну доплату

Вона складатиме дві тисячі гривень

Фінансування відбуватиметься з місцевого бюджету

Педагоги Олександрійської громади (Кіровоградська область) отримуватимуть щомісячну доплату в дві тисячі гривень. Про це заявив міський голова Сергій Кузьменко.

За його словами, вже в квітні вчителі шкіл, вихователі у садках та педагоги позашкільних закладів отримуватимуть додаткові до зарплати кошти.

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Відомо, що фінансування відбуватиметься з місцевого бюджету.

"Таким чином в Олександрійській громаді запроваджується Олександрійська педагогічна доплата. Це означає, що вже в квітні кожен педагогічний фахівець, який працює в школі, дитсадку і позашкільному закладі – до основної заробітної плати отримає додаткові 2000 гривень з місцевого бюджету", – наголосив чиновник.

Доплати для Українців - що відомо

Як повідомляв Главред, деякі українські пенсіонери з квітня 2025 року можуть розраховувати на щомісячну доплату в розмірі 944 гривень. Йдеться про таких, які потребують постійного догляду.

В Україні запроваджують доплату до зарплати. Проте отримати надбавку у розмірі 10% від посадового окладу зможуть не всі - йдеться про державних службовців, які володіють англійською мовою.

Водночас, народний депутат Богдан Кицак заявив, що підвищення мінімальної зарплати в Україні не передбачено через наші зобов'язання перед міжнародними партнерами, зокрема меморандуму з МВФ.

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Хто такий Сергій Кузьменко? Кузьменко Сергій Анатолійович (нар. 22 січня 1975, Олександрія, Кіровоградська область) — український підприємець, держслужбовець, політик, член Партії регіонів (до 2014 року), народний депутат України сьомого скликання, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації (з 16 вересня 2014 року до 11 червня 2019 року). Син бізнесмена і політика Анатолія Кузьменка, пише Вікіпедія.

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