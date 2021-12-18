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У Київтеплоенерго розповіли, як не переплачувати за "комуналку"

18 грудня 2021, 16:31

Є простий "лайфхак", який дозволить істотно заощадити на опаленні.

лічильник, Комуналка, жах
Опалення може бути дешевше / ua-reporter.com

Кияни часто переплачують за комуналку. Настільки негативний досвід стосується, що, хто не мають індивідуальних лічильників, але при цьому проживають в будинку, де цими приладами обладнані 80-90% квартир.

Як заявили в КП "Київтеплоенерго", в листопаді середня вартість опалення за квадратний метр склала 22,6 гривні при незмінному тарифі. Це на 12% менше, ніж у листопаді 2020 року, пише UBR.ua.

Також у КП зазначають, що 90% житлового фонду столиці має загальнобудинкові теплові лічильники. У такому випадку на мешканців розподіляється вартість фактично спожитого будинком обсягу теплової енергії виходячи з площі квартири.

У будинках, де з індивідуальними лічильниками, власники квартир платять за показаннями, а також за опалення місць загального користування і функціонування внутрішньобудинкової системи опалення.

Тому та, де до 90% квартир мають лічильники, господарі квартир без них платять більше фактичного споживання.

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"Щоб забезпечити якісний і справедливий розподіл спожитого тепла між жителями таких будинків, ми в черговий раз звернулися до Мінрегіону з пропозиціями внести зміни [в методику]. Запропонували встановити верхню межу нарахувань для будинків, де понад 70% квартир обладнані індивідуальними приладами обліку", - заявив директор СП" Енергозбут "КП" Київтеплоенерго " Костянтин Лопатін.

Нагадаємо, раніше у Києві знизилася вартість теплопостачання. Однак це стосується не всіх жителів столиці, а тільки жителів 462 багатоквартирних будинків.

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