УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Зеленський підписав бюджет на 2024 рік

Дмитро Відоменко
28 ноября 2023, 17:49
Президент України Володимир Зеленський підписав закон" Про державний бюджет України " на 2024 рік.
Зеленський, бюджет
Держбюджет України на 2024 рік вже підписаний президентом Володимиром Зеленським / колаж Главред, фото УНІАН та Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон Про державний бюджет України на 2024 рік. Таке повідомлення було опубліковано на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, доходи бюджету складуть 1,768 трлн грн, а витрати – 3,35 трлн грн. Тобто дефіцит головного фінансового документа на наступний рік передбачений у розмірі 1,57 трлн грн.

Зовнішні запозичення передбачені на рівні 41 млрд.доларів США. Прогноз реального рівня ВВП становить 4,6%. Інфляція закладена на рівні 9,7% (у першому читанні було 10,8%) також у проекті держбюджету закладено середній курс гривні по відношенню до долара США на рівні 40,7 грн/долар.

видео дня

Основною статтею витрат наступного року має стати оборона. Зокрема, 22,1% або 1,164 трлн грн повинні бути спрямовані для забезпечення сил безпеки і оборони.

Також заплановані витрати на розвиток оборонно-промислового комплексу, які планується відшкодувати за рахунок податків, митних платежів, дивідендів держкомпаній, приватизації та коштів від розміщення ОВДП.

Які зміни були в держбюджеті України в 2023 році

Кабмін у березні запропонував Раді збільшити "військовий" бюджет на півмільярда гривень. Зокрема, глава уряду Денис Шмигаль закликав підняти витрати на оборону на 537 мільярдів гривень.

15 вересня Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й рік. У документі, який уряд подав у Раду, зазначено, що доходи загального фонду бюджету плануються на рівні 1,56 трлн грн, а витрати повинні скласти 3,11 трлн грн. Граничний дефіцит прогнозується на рівні 1,53 трлн. грн.

Поправки в закон Про державний бюджет свідчать про те, що вперше в історії України видатки загального бюджету перевищать 3,39 трлн. грн, а дефіцит становитиме понад 2 трлн. грн.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Володимир Зеленський держбюджет 2024
Реклама

Головне за день

"Зі 110 осіб в роті залишилося троє": в ОП заявили про новий підхід до мобілізації

"Зі 110 осіб в роті залишилося троє": в ОП заявили про новий підхід до мобілізації

17:58 Україна
Зеленський підписав бюджет на 2024 рік

Зеленський підписав бюджет на 2024 рік

17:49 Україна
Потрібні три кроки: в ОП розповіли, як остаточно перемогти Росію

Потрібні три кроки: в ОП розповіли, як остаточно перемогти Росію

16:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:43

Що символізує дерево в'яз: чи дійсно воно є "деревом смерті"

18:22

Михайло Боряський потрапив до реанімації з інфарктом

17:58

"Зі 110 осіб в роті залишилося троє": в ОП заявили про новий підхід до мобілізації

17:49

Зеленський підписав бюджет на 2024 рік

17:46

Окупанти вщент знищили декілька населених пунктів на Херсонщині

Війна не закінчиться у 2024-му, зруйнованих вщент міст, як Бахмут, стане більше – ТукаВійна не закінчиться у 2024-му, зруйнованих вщент міст, як Бахмут, стане більше – Тука
17:30

Ігар Тишкевич. Що позбавить РФ і Білорусь найважливіших важелів тиску на КНРВідеоВідеоблоги

17:24

Що категорично не можна робити при низькому тиску: зверніть увагу перед сном

17:19

У Віри Брежнєвої з'явився новий бойфренд

17:07

У НАТО є озброєння, яке може кардинально змінити хід війни в Україні - голова МЗС Литви

Реклама
16:55

Потрібні три кроки: в ОП розповіли, як остаточно перемогти Росію

16:46

"На хворого не схожий": як виглядає Олег Винник зараз

16:35

Генерал-розвідник назвав, чим отруїли керівництво ГУР і дружину Буданова

16:09

Співачка Трінчер розлучається з блогером ВолошинимВідео

15:59

Які овочі можна легко виростити взимку на власному підвіконні: поради садівників

15:55

Гороскоп на завтра 29 листопада 2023: Тельцю - гостра нестача грошей, Льву - серйозна сварка з чоловіком

15:50

Дочка Лорак показала, як живе в Росії: брудна кімната і "проблеми"Відео

15:46

Як повернути білизну посірілим речам: 7 ефективних способів, які гарантовано допоможуть

15:46

Шість прильотів у центрі міста: у Токмаку багато знищених і поранених окупантів

15:33

Як українцям вирішити питання зі стажем заради більш високої пенсії: в Мережі з'явилася інструкція

15:25

На Україну налетять хуртовини та вдарить мороз: синоптик розповіла, де вируватиме новий циклон

Реклама
15:18

Тактичний відступ ЗСУ: ворог почав наступ на кількох ділянках фронту

14:58

"Мовчунка" Седокова похвалилася схудненням за допомогою колоди

14:49

Наближаються до коксохімічного заводу: у розвідці Британії розкрили просування росіян біля Авдіївки

14:48

Була отруєна важкими металами: в ГУР підтвердили замах на життя дружини Буданова

14:40

Вступ України до ЄС: керівництво ЄП підтримало початок переговорів з Києвом

14:29

Церковне свято 29 листопада: що не можна робити на святих мучеників Парамона і Філумена

14:26

Софія Ротару витратила кругленьку суму, щоб допомогти внуку виїхати за кордон - ЗМІ

14:20

Стали вразливими: шторм зніс загородження біля Керченського моста і бухти СевастополяФото

14:06

Ви прикрашали ялинку неправильно: експерти назвали 6 поширених помилок

13:43

Шантаж, абьюз і погрози: дружина лідера гурту Скай розлучається зі співаком

13:37

У НАТО попередили про підготовку нових ракетних ударів РФ по містах України

13:34

"Наслідки будуть більш серйозні": Шольц зробив важливу заяву для України

13:30

"Процеси загострюються": чи можливий палацовий переворот в Росії - Тука

12:49

Росіяни змінили тактику наступу: бригадний генерал ЗСУ повідомив подробиці

12:41

"Найбільше щастя в житті": Інна Мірошниченко зворушила теплим відеоВідео

12:41

"Ціль для РФ": експерт розкрив подробиці отруєння дружини Буданова

12:14

Регіони-донори хочуть "від’єднатися": експерт сказав, як розвалиться РФВідео

12:12

Коксохім під повним контролем: в ЗСУ розкрили деталі наступу росіян на Авдіївку

12:09

Місячний календар 29 листопада 2023: день для подорожей може призвести до травм

12:07

Дружину Буданова і співробітників ГУР "отруїли через їжу": нові подробиці

Реклама
12:05

"Буде важко": президент Чехії висловився про підтримку України

11:59

Зрадниця Корольова в безглуздому костюмі показала зайвого

11:58

"Дивом залишився з волоссям": Андре Тан розповів про візит Періс Хілтон до Києва

11:48

Це справжній обман зору: лише одиниці зможуть знайти літеру "Х" на картинці

11:41

Гороскоп Таро на грудень 2023: Ракам - прибуток, Левам - подарунок, Дівам - успіхВідео

11:20

Треба знайти зірку, олівець і чашку на картинці за 15 секунд: надзвичайний IQ-тест

11:14

Кіркоров з'явився на публіці зі своєю музою

11:10

"Своєрідний апендикс": чому "друга армія світу" ламає зуби об Авдіївку - Тука

10:57

Всі шукають його на столі: неймовірно смачний салат "Різдвяний вінок" до свята

10:48

ЗСУ можуть звільнити одразу 2 області: експерт назвав важливу умову

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять