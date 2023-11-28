Зеленський підписав бюджет на 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон" Про державний бюджет України " на 2024 рік.

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Держбюджет України на 2024 рік вже підписаний президентом Володимиром Зеленським / колаж Главред, фото УНІАН та Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон Про державний бюджет України на 2024 рік. Таке повідомлення було опубліковано на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, доходи бюджету складуть 1,768 трлн грн, а витрати – 3,35 трлн грн. Тобто дефіцит головного фінансового документа на наступний рік передбачений у розмірі 1,57 трлн грн.

Зовнішні запозичення передбачені на рівні 41 млрд.доларів США. Прогноз реального рівня ВВП становить 4,6%. Інфляція закладена на рівні 9,7% (у першому читанні було 10,8%) також у проекті держбюджету закладено середній курс гривні по відношенню до долара США на рівні 40,7 грн/долар.

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Основною статтею витрат наступного року має стати оборона. Зокрема, 22,1% або 1,164 трлн грн повинні бути спрямовані для забезпечення сил безпеки і оборони.

Також заплановані витрати на розвиток оборонно-промислового комплексу, які планується відшкодувати за рахунок податків, митних платежів, дивідендів держкомпаній, приватизації та коштів від розміщення ОВДП.

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Кабмін у березні запропонував Раді збільшити "військовий" бюджет на півмільярда гривень. Зокрема, глава уряду Денис Шмигаль закликав підняти витрати на оборону на 537 мільярдів гривень.

15 вересня Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й рік. У документі, який уряд подав у Раду, зазначено, що доходи загального фонду бюджету плануються на рівні 1,56 трлн грн, а витрати повинні скласти 3,11 трлн грн. Граничний дефіцит прогнозується на рівні 1,53 трлн. грн.

Поправки в закон Про державний бюджет свідчать про те, що вперше в історії України видатки загального бюджету перевищать 3,39 трлн. грн, а дефіцит становитиме понад 2 трлн. грн.

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