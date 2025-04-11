У 6 разів вищі, ніж торік: українцям накрутили ціни на популярний овоч

Ви дізнаєтеся:
- Ціни на білокачанну капусту в Україні зросли в середньому в шість разів
- За скільки зараз продаю капусту
Українські фермери почали активно підвищувати ціни на білокачанну капусту. Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, з початку поточного тижня вартість овоча зросла в середньому на 10%. Причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції за стійко високого попиту.
За даними експертів, капуста врожаю минулого року зараз продається по 38-45 грн за кілограм ($0,92-1,09), що помітно вище за ціни, зафіксовані на кінець попереднього тижня. При цьому фермери, у яких ще залишилися запаси продукції для оптової торгівлі, продовжують підвищувати вартість.
Варто зазначити, що порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціни на білоголову капусту в Україні зросли в середньому в шість разів. Учасники ринку попереджають: з огляду на стрімке скорочення залишків на складах, подорожчання капусти може продовжитися й надалі.
Ціни на продукти - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні подешевшали вітчизняні помідори. Перші партії тепличного томату українські комбінати зараз пропонують до продажу по 85-110 грн/кг.
Також українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю через надлишок продукції на ринку. Більшість виробників прагнуть швидко реалізувати залишки врожаю, оскільки якість овочів поступово погіршується.
Крім того, у Держстаті заявили, що в Україні стрімко зростають ціни на продукти харчування. Зокрема за останній рік найбільше зросли в ціні яйця. Вони подорожчали на 44%.
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