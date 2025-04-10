Ціни злетіли: популярний в Україні продукт подорожчав на 44%

Зростання цін протягом останнього року особливо відчутно "вдарило" по українцях.

https://glavred.net/economics/ceny-vzleteli-populyarnyy-v-ukraine-produkt-podorozhal-na-44-10654793.html Посилання скопійоване

Цьогоріч яйця не усім по кишені / Колаж: Главред, фото: pixabay

Головне:

Найбільше за рік в Україні подорожчали яйця

Вартість соняшникової олії зросла на більш ніж 35%

В Україні стрімко зростають ціни на продукти харчування. Зокрема за останній рік найбільше зросли у ціні яйця. Як повідомляє Держстат, яйця подорожчали на 44%.

Серед харчових продуктів лідерами подорожчання стали також соняшникова олія, яка додала у вартості 35,4% та овочі, які подорожчали на 32,3%.

відео дня

Подібна тенденція подорожчання спостерігається за останній рік і у вершкового масла - у порівнянні з березнем 2024 року ціни на нього зросли на 31,9%.

Хліб став дорожчим на 21,5%, молоко - на 19,5%, сири - на 17,7%, фрукти - на 16,9%. Помітно також зросли ціни на рибу (+12,6%), макарони (+11,4%), м’ясо та м’ясні вироби (+8,5%) і цукор (+7,2%).

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що формування цін на ліки в Україні відбувається не в аптеках, а безпосередньо у виробників. Тому, за словами економіста Бориса Кушнірука, в межах так званого "зниження цін" були здешевлені лише ті препарати, які не мають вагомого впливу на прибутки компаній.

Нещодавно з'явилася інформація, нібито в Україні планують ввести графіки подачі води, що напряму може вплинути на ціноутворення. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що не чув про ризик подачі води по годинах, але наголосив, що проблема води справді є глобальною і якщо такі графіки введуть в дію, деякі продукти в Україні подорожчають.

Раніше повідомлялося, що після введення тарифів Дональдом Трампом у світі ціни на нафту впали до найнижчого рівня з лютого 2021. Якщо ж така тенденція буде спостерігатися й надалі, то в Україні вже наступного тижня знизяться ціни на пальне.

Більше новин:

Державна служба статистики України Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України. Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред