Неочікуване 'падіння' цін: в Україні різко подешевшав базовий продукт

Аналітики сказали, як змінилась вартість одного з основних інгредієнтів паски.

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Як змінились ціни на молоко / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Перед Великоднем знизились ціни на молоко

Ціна впала до 52,30 гривень

Однак, наразі молоко дорожче, ніж минулого року

В Україні почала знижуватись ціна на молоко. Про це повідомили аналітики УКАБ.

Зазначається, що з середини лютого до середини березня ціни на молоко у магазинах були високими, однак на початку квітня вартість одного з основних інгредієнтів паски почала падати.

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Так, на початку цього місяця вартість 900 мілілітрів молока становила 54,80 гривні. Станом на сьогоднішній день ціна впала до 52,30 гривень.

Аналітики також додали, що у минулому році, у середині квітня вартість молока становила 42 гривні за 900 мілілітрів.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні подешевшали вітчизняні помідори. Перші партії тепличного томату українські комбінати зараз пропонують до продажу по 85-110 грн/кг.

Також українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю через надлишок продукції на ринку. Більшість виробників прагнуть швидко реалізувати залишки врожаю, оскільки якість овочів поступово погіршується.

Крім того, в Держстаті заявили, що в Україні стрімко зростають ціни на продукти харчування. Зокрема за останній рік найбільше зросли у ціні яйця. Вона подорожчали на 44%.

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