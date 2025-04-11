Неочікуване 'падіння' цін: в Україні різко подешевшав базовий продукт

Коротко:
- Перед Великоднем знизились ціни на молоко
- Ціна впала до 52,30 гривень
- Однак, наразі молоко дорожче, ніж минулого року
В Україні почала знижуватись ціна на молоко. Про це повідомили аналітики УКАБ.
Зазначається, що з середини лютого до середини березня ціни на молоко у магазинах були високими, однак на початку квітня вартість одного з основних інгредієнтів паски почала падати.
Так, на початку цього місяця вартість 900 мілілітрів молока становила 54,80 гривні. Станом на сьогоднішній день ціна впала до 52,30 гривень.
Аналітики також додали, що у минулому році, у середині квітня вартість молока становила 42 гривні за 900 мілілітрів.
Ціни на продукти - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні подешевшали вітчизняні помідори. Перші партії тепличного томату українські комбінати зараз пропонують до продажу по 85-110 грн/кг.
Також українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю через надлишок продукції на ринку. Більшість виробників прагнуть швидко реалізувати залишки врожаю, оскільки якість овочів поступово погіршується.
Крім того, в Держстаті заявили, що в Україні стрімко зростають ціни на продукти харчування. Зокрема за останній рік найбільше зросли у ціні яйця. Вона подорожчали на 44%.
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