Ціна продовжує летіти у прірву: в Україні стрімко дешевшає незамінний овоч

Експерт пояснив, що стало причиною зниження ціни на популярний овоч.

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Чому ціни на картоплю стрімко падають / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Чому фермери знижують ціни на картоплю

На українському ринку продовжують падати ціни на картоплю. Віцепрезидент Української асоціації виробників картоплі та директор компанії "Агріко Україна" Микола Гордійчук в етері КИЇВ24 розповів, які чинники впливають на здешевлення овоча.

За словами експерта, ціни на картоплю летять стрімко вниз, оскільки взимку Україна активно імпортувала продукцію з Європи через низький врожай минулого року.

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"Обсяги врожаю восени 2024 року були на 30% меншими, ніж у попередньому сезоні, що спричинило зростання цін на 50–80%. У відповідь на дефіцит торгові компанії почали масово завозити продукцію з ЄС — зокрема з Польщі, Литви та Нідерландів", - розповів Гордійчук.

Наступна причина, яка впливає на здешевлення овоча - брак сховищ.

Гордійчук пояснив, що нестача професійних сховищ в Україні змушує аграріїв зберігати картоплю в умовах, які дозволяють реалізацію лише навесні.

Коли на ринку з'являється велика пропозиція товару, а погода стає теплою, конкуренція між продавцями зростає, через що ціни падають.

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Як писав Главред з посиланням на аналітиків, українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю через надлишок продукції на ринку. Більшість виробників прагнуть швидко реалізувати залишки врожаю, оскільки якість овочів поступово погіршується. Оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 15–25 грн/кг. Це в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також в Україні подешевшали вітчизняні помідори. Аналітики EastFruit повідомили, що перші партії тепличного томату українські комбінати зараз пропонують до продажу по 85-110 грн/кг. Така вартість помідорів на 26% нижча, ніж перші партії цієї ж продукції торік.

Водночас в Україні стрімко зростають ціни на продукти харчування. Зокрема за останній рік найбільше зросли у ціні яйця. Як повідомляє Держстат, яйця подорожчали на 44%. Серед харчових продуктів лідерами подорожчання стали також соняшникова олія, яка додала у вартості 35,4% та овочі, які подорожчали на 32,3%.

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