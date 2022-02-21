Україні Євросоюз видасть 1,2 млрд євро фінансової допомоги / ua.depositphotos.com

Рада Європейського Союзу погодила виділення нового пакету макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро. Про це повідомили представники прес-служби організації.

У своїй заяві Рада ЄС пояснила, що якнайшвидше узгодження нової програми співпраці з Україною обумовлено "постійними загрозами безпеці, які вже викликали значний відтік капіталу". Як наслідок, Україна не має якісного доступу до зовнішніх ринків капіталу.

У підписаному між Києвом і Брюсселем меморандумі повинні бути визначені структурні реформи, виконання яких необхідно для отримання другого траншу.

Тільки в 2022 році, кажуть експерти ЄС, збільшить потребу України у фінансуванні дефіциту платіжного балансу в розмірі не менше 2,5 мільярда доларів. І макрофінансова допомога якраз і покликана зменшити навантаження на фінансування.

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Допомога Україні від Євросоюзу:

Україна попросила додаткову підтримку-для щоб забезпечити стабільне державне фінансування протягом кількох наступних років.

"Ми звернулися з офіційним запитом до Європейської комісії з надання довгострокової макрофінансової програми для забезпечення стабільного фінансування протягом наступних років", – заявив уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буца.