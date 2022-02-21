УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Україні Євросоюз видасть 1,2 млрд євро фінансової допомоги

21 лютого 2022, 13:12

Перший транш допомоги в 600 мільйонів євро Україна отримає відразу після того, як її влада узгодить з Євросоюзом меморандум про взаєморозуміння.

Євро
Україні Євросоюз видасть 1,2 млрд євро фінансової допомоги / ua.depositphotos.com

Рада Європейського Союзу погодила виділення нового пакету макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро. Про це повідомили представники прес-служби організації.

У своїй заяві Рада ЄС пояснила, що якнайшвидше узгодження нової програми співпраці з Україною обумовлено "постійними загрозами безпеці, які вже викликали значний відтік капіталу". Як наслідок, Україна не має якісного доступу до зовнішніх ринків капіталу.

У підписаному між Києвом і Брюсселем меморандумі повинні бути визначені структурні реформи, виконання яких необхідно для отримання другого траншу.

Тільки в 2022 році, кажуть експерти ЄС, збільшить потребу України у фінансуванні дефіциту платіжного балансу в розмірі не менше 2,5 мільярда доларів. І макрофінансова допомога якраз і покликана зменшити навантаження на фінансування.

читайте такожУ США схвалили збільшення фінансової допомоги Україні

Реклама

Допомога Україні від Євросоюзу:

Україна попросила додаткову підтримку-для щоб забезпечити стабільне державне фінансування протягом кількох наступних років.

"Ми звернулися з офіційним запитом до Європейської комісії з надання довгострокової макрофінансової програми для забезпечення стабільного фінансування протягом наступних років", – заявив уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буца.

viber
Євросоюз макрофінансова допомога новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Україні Євросоюз видасть 1,2 млрд євро фінансової допомоги». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Щедрі подарунки долі і щасливі зміни: кому зі знаків очікувати вже на початку березняЩедрі подарунки долі і щасливі зміни: кому зі знаків очікувати вже на початку березня Що трапиться, якщо повністю відмовитися від цукру - коментар ендокринологаЩо трапиться, якщо повністю відмовитися від цукру - коментар ендокринолога Астролог розповіла, чим небезпечна магічна дата 22.02.2022 для кожного знака зодіакуАстролог розповіла, чим небезпечна магічна дата 22.02.2022 для кожного знака зодіаку Чому після коронавірусу випадає волосся: відповідь МОЗЧому після коронавірусу випадає волосся: відповідь МОЗ У Росії заявили про вибух другого снаряда за день в Ростовській областіУ Росії заявили про вибух другого снаряда за день в Ростовській області
13:42

За участю Радбезу ООН, ФРН і Туреччини: Україна запропонувала новий формат по Донбасу

13:12

Україні Євросоюз видасть 1,2 млрд євро фінансової допомоги

13:07

РФ кинула своїх солдатів без їжі та води на вокзалі поблизу кордону з Україною

13:00

Гороскоп на завтра, 22 лютого 2022: Тільцям - таємні знаки, Дівам - удачаВідео

12:47

"Без нас наші питання ніхто не може вирішувати": Данілов поставив умову перед зустріччю Байдена і ПутінаВідео

Реклама
12:32

Григорій Лепс завів роман з 27-річною Міс Львів-2018

12:30

Троє поліцейських і двоє чоловіків провалилися під лід: кадри трагедії в ДніпріВідео

12:30

Росія програє цю війнуПогляд

12:23

РФ звинуватила Україну в підриві прикордонного пункту на кордоні: у ФСБ насмішили дивним відеоВідео

11:57

Кріп по 48 гривень: популярна серед українців рослина сильно подорожчалаВідео

11:57

Україну прогріє до +15°: коли чекати аномального теплаВідео

11:48

Гороскоп Таро на тиждень 21-27 лютого: Левам - небезпечні спокуси, Близнюкам - важке рішення, Скорпіонам - сваркиВідео

11:44

Чи буде війна Росії та України в 2022 році: астролог назвала важливу датуВідео

11:34

У Болгарії яскраво підтримали Україну: на футбольному матчі вивісили синьо-жовтий прапор

11:33

Сплять в автобусах і спортзалах: у евакуйованих з ОРДЛО людей вже 2 дні немає їжіВідео

11:10

Є ще можливість запобігти вторгненню РФ в Україну - Пентагон

11:08

Гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2022: Тільцям – виграш, Дівам – віщі сни, Водоліям - кардинальні зміниВідео

11:04

Оля Цибульська розповіла, чим дивує чоловіка у ліжку

10:56

Місячний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Тільцям – плітки, Терезам - любовний трикутник, Скорпіонам - знаки доліВідео

10:52

У "ЛДНР" перекидають сотні найманців: у РФ розповіли, де вербують бойовиківВідео

Реклама
10:44

Оточити військами від Бреста до Таганрога і розвалити зсередини: Резніков розкрив задум Кремля

10:30

У напрямку Херсонської області з Криму рушили військові колони - ЧубаровВідео

10:20

Обіцянки Путіна Макрону - добрий знак: Британський прем'єр висловився з приводу зустрічі президентів РФ і Франції

10:20

Українцям пообіцяли зростання пенсійних виплат: кому в березні чекати надбавкиВідео

10:04

РФ і Білорусь продовжили військові навчання: у НАТО побачили рішення про вторгнення в Україну

09:44

Нищівні санкції: США вдарять по банках РФ у разі вторгнення в Україну - ReutersВідео

09:41

В ОРДЛО грабують житло людей, яких примусово вивезли в Росію

09:16

Танки та гаубиці: з'явилися нові супутникові знімки з військами РФ біля кордонів УкраїниВідео

09:13

Або плати, або повертайся додому: українці розповіли, як їх обманюють з роботою в Німеччині

09:12

Фінансовий гороскоп на тиждень 21 -27 лютого: Ракам - неймовірна удача, Козерогам - успіх, Рибам - великий кушВідео

08:44

Диверсії в Києві та областях: в Україну закинули спецгрупи агентури ФСБФотоВідео

08:27

Історичне значення Мюнхенської промови Зеленського для України і ЗаходуПогляд

08:26

Різкий спад: за добу COVID-19 в Україні виявили у 13,5 тисячі осіб

08:20

Прикмети на 22 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

07:59

Окупанти готують фейк про "геноцид російськомовних" на Донбасі: що відомоВідео

07:45

Як змусити орхідею цвісти рясно: готуємо дешеве диво-добриво удомаВідео

07:30

Якщо РФ вторгнеться в Україну, країну відріжуть від фінансових ринків світу - глава ЄврокомісіїВідео

07:10

"Дипломатична катастрофа": експерт пояснив слова Зеленського щодо "Будапешту"Відео

07:02

Блінкен: Росія - на порозі вторгнення в Україну

06:37

Байден погодився провести саміт з безпеки з Путіним, якщо РФ не нападе на Україну

Реклама
06:29

У чому Путін копіює ГітлераПогляд

06:02

Випадає волосся: як повернути волоссю красу природним шляхомВідео

05:40

Найсмачніший червоний борщ з одним секретним інгредієнтом, який зробить блюдо насичено червонимВідео

05:28

"Будапешт" + Туреччина та Китай або перегляд РФ кордонів: політик попередив УкраїнуВідео

05:03

Найсмачніший і простий сніданок на швидку руку: готуємо омлет в бублику за 5 хвилинВідео

04:47

Стануть щасливчиками місяця: гороскоп на березень 2022 для РаківВідео

04:22

Матова чи глянцева: яку сторону фольги використовувати при запіканні

03:50

Армада біля кордонів: РФ розгорнула проти України 75% своїх звичайних військ - CNNВідео

03:15

Як супермаркети "годують" українців отруйною прострочкоюВідео

02:51

Під 40 гривень за кілограм: в Україні рекордно подорожчала цибуляВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти