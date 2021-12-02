Україна попросила в ЄС нову фінансову допомогу – 1,2 млрд євро

Україна попросила у ЄС додаткову фіндопомогу / Reuters

Україна розпочала переговори з Єврокомісією про надання нового пакету фінансової допомоги на суму 1,2 мільярди гривень.

Додаткову підтримку Україна попросила, щоб забезпечити стабільне державне фінансування упродовж кількох наступних років. Про це розповів уповноважений з питань управління держборгом України Юрій Буца, зазначає агентство Bloomberg.

"Ми звернулися з офіційним запитом до Європейської Комісії щодо надання довготермінової макрофінансової програми для забезпечення стабільного фінансування упродовж наступних років", – сказав Буца.

Зазначається, що додаткова допомога Україні потрібна, оскільки вона намагається виконувати свої зобов’язання і їй загрожує потенційне вторгнення російських військ, які РФ стягує до її кордонів.

При цьому Буца не уточнив, на яких умовах ЄС може виділити новий транш фінансової допомоги.

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читайте такожДолар по 28, зростання інфляції і газова війна з РФ: як економіка може реагувати на протестиРечник Європейської Комісії запевнив, що Євросоюз готовий продовжувати підтримувати Україну, якщо вона і далі співпрацюватиме з Міжнародним валютним фондом. Він додав, що Єврокомісія може відкрити для України трирічну програму фінпідтримки, при цьому вона виконуватиметься паралельно з новою програмою від МВФ.

"Упродовж найближчих тижнів виконавча гілка ЄС обговорить підтримку України із посадовцями МВФ, щоб упевнитися, що вона відповідає умовам, виставленим Фондом", – зазначають у Bloomberg.

Нагадаємо, Україна отримала ще один транш від МВФ у листопаді 2021 року. Суму у розмірі 699 мільйонів доларів виділили у межах рамках програми Stand-by.

Крім того, Фонд продовжив термін дії програми Stand-by, яка закінчується в грудні 2021 року, ще на шість місяців – до червня 2022 року.

Також у МВФ поставили Україні умови для отримання наступних кредитів. Зокрема, до кінця квітня Україна повинна завершити разову перевірку доброчесності існуючих членів Вищої ради юстиції Радою з етики.

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