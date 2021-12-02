УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Україна попросила в ЄС нову фінансову допомогу – 1,2 млрд євро

2 грудня 2021, 09:58

Уже розпочалися переговори про виділення відповідної суми.

Україна попросила у ЄС додаткову фіндопомогу / Reuters

Україна розпочала переговори з Єврокомісією про надання нового пакету фінансової допомоги на суму 1,2 мільярди гривень.

Додаткову підтримку Україна попросила, щоб забезпечити стабільне державне фінансування упродовж кількох наступних років. Про це розповів уповноважений з питань управління держборгом України Юрій Буца, зазначає агентство Bloomberg.

"Ми звернулися з офіційним запитом до Європейської Комісії щодо надання довготермінової макрофінансової програми для забезпечення стабільного фінансування упродовж наступних років", – сказав Буца.

Зазначається, що додаткова допомога Україні потрібна, оскільки вона намагається виконувати свої зобов’язання і їй загрожує потенційне вторгнення російських військ, які РФ стягує до її кордонів.

При цьому Буца не уточнив, на яких умовах ЄС може виділити новий транш фінансової допомоги.

Реклама

читайте такожДолар по 28, зростання інфляції і газова війна з РФ: як економіка може реагувати на протестиРечник Європейської Комісії запевнив, що Євросоюз готовий продовжувати підтримувати Україну, якщо вона і далі співпрацюватиме з Міжнародним валютним фондом. Він додав, що Єврокомісія може відкрити для України трирічну програму фінпідтримки, при цьому вона виконуватиметься паралельно з новою програмою від МВФ.

"Упродовж найближчих тижнів виконавча гілка ЄС обговорить підтримку України із посадовцями МВФ, щоб упевнитися, що вона відповідає умовам, виставленим Фондом", – зазначають у Bloomberg.

Нагадаємо, Україна отримала ще один транш від МВФ у листопаді 2021 року. Суму у розмірі 699 мільйонів доларів виділили у межах рамках програми Stand-by.

Крім того, Фонд продовжив термін дії програми Stand-by, яка закінчується в грудні 2021 року, ще на шість місяців – до червня 2022 року.

Також у МВФ поставили Україні умови для отримання наступних кредитів. Зокрема, до кінця квітня Україна повинна завершити разову перевірку доброчесності існуючих членів Вищої ради юстиції Радою з етики.

Вас може зацікавити:

viber
Євросоюз економіка транш макрофінансова допомога Еврокомиссия новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Україна попросила в ЄС нову фінансову допомогу – 1,2 млрд євро». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 прийшла жіноча стрижка неймовірної краси лонг боб з далеких 1900-хУ моду на зиму 2022 прийшла жіноча стрижка неймовірної краси лонг боб з далеких 1900-х Цей спосіб врятує напівзасохлі квіти: як застосовувати просте добриво, що є в кожній аптечціЦей спосіб врятує напівзасохлі квіти: як застосовувати просте добриво, що є в кожній аптечці Удача в справах і надзвичайне везіння: топ-3 знака-щасливчика грудняУдача в справах і надзвичайне везіння: топ-3 знака-щасливчика грудня Місячний гороскоп на тиждень 29 листопада-5 грудня: Тільцям - складний вибір, Стрільцям - небезпекаМісячний гороскоп на тиждень 29 листопада-5 грудня: Тільцям - складний вибір, Стрільцям - небезпека Магнітні бурі у грудні 2021: графік, коли буде найважчеМагнітні бурі у грудні 2021: графік, коли буде найважче
11:18

Лукашенко, який погрожував війною Києву, оголосив про навчання Білорусі та РФ біля кордонів України

11:08

Заправлявся безкоштовно цілий рік: на Черкащині чоловік обхитрив АЗС і платив лише бонусамиВідео

10:53

Не такі, як у Дельти, і дуже легкі: названо симптоми штаму коронавірусу ОмікронВідео

10:41

Експерти пояснили, чим небезпечне надмірне вживання деяких вітамінівВідео

10:36

Поробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік Тигра

Реклама
10:18

Молода дружина Реброва у відвертому купальнику засвітила груди

10:07

Православний календар на грудень 2021: важливі церковні дати і свята

10:01

Масова вакцинація від COVID-19 в Україні: Шмигаль розкрив плани влади щодо щепленьВідео

10:00

У Верховній Раді розповіли, які компанії підпадатимуть під екологічне страхування

09:58

Україна попросила в ЄС нову фінансову допомогу – 1,2 млрд євроВідео

09:47

У "Дие" почали тестувати зміну прописки: в яких містах можна взяти участьВідео

09:27

У Кривому Розі мати з дитиною перебігала дорогу й потрапила під колеса кількох вантажівокВідео

09:27

Гороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперниківВідео

08:45

У ВООЗ розповіли, чому світ атакують нові небезпечні штами коронавірусуВідео

08:36

Гороскоп на сьогодні 2 грудня 2021: Стрільцям - небезпечні знайомства, Левам - ризик аварійВідео

08:28

Влада хоче отримати Оскар за сценарій, або Що не так із посланням ЗеленськогоПогляд

08:27

За добу понад 13 тисяч заражень та 525 смертей: де найбільше хворих на COVID-19 в УкраїніВідео

08:01

Під Новий рік 2022 вдарить сильний мороз: синоптик уточнив прогноз погоди на зиму в Україні

07:55

Безтурботність і "скандинавія": найкращі ідеї дизайну інтер'єру в світлих тонахВідео

07:36

На дорогах України з'явилася жовта розмітка: що вона означає І кому її варто боятисяВідео

Реклама
07:26

По 30 грн за куб: частина українців буде змушена платити космічні ціни за газ у грудніВідео

07:14

Великий прибуток, виконання мрії та позбавлення від хвороби: гороскоп для Стрільців на 2022 рікВідео

06:48

COVID-штам Омікрон небезпечніший, ніж Дельта, Україні потрібно закрити авіасполучення - лікарВідео

06:27

Лукашенко фактично оголосив війну УкраїніПогляд

05:41

Сигаретний попіл - унікальне добриво для кімнатних рослин: як застосовувати і в чому користь

05:40

Найсмачніший і легкий майонез для салатів на Новий рік 2022: готувати всього 2 хвилиниВідео

05:30

Готуємо ідеальний омлет: як його зробити не тільки смачним, але й пишнимВідео

05:10

Ще стане в нагоді: як повторно використовувати лотки для яєць, пластикові пляшки і стару зубну щітку

05:04

Як Джессіка Реббіт: зірка Сватів показала шикарну фігуру в сукні з вирізом до пупка

05:03

Дієтолог розповів, які фрукти і овочі знижують ризик інсульту

03:48

Названо ідеальний час для сніданку: "запізнення" загрожує великими проблемами

03:45

Дружина Бабкіна встала на коліна перед камерою і оголила свої манливі принади

03:30

Захистити від холоду і морозу: прості поради для догляду за шкірою рук взимку

02:43

Як підготувати до зими садові дерева: поради експерта

00:45

Гінеколог назвала способи полегшити довгі місячні

00:12

Прикмети на 2 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

01 грудня, середа
23:58

Одіозний нардеп Ківа пригрозив тим, хто позбавив його наукового ступеняВідео

23:27

У Кривому Розі водій збив на переході жінку з дитиною та втік

23:03

Принесуть біду і навіть смерть: ніколи не даруйте ці речі на Новий рік 2022Відео

22:50

У США зробили тривожну заяву щодо готовності Путіна до вторгнення в УкраїнуВідео

Реклама
22:30

Яка дієта допоможе легше перенести застуду - відповідь експерта

22:22

На Закарпатті вантажівка відірвала голову жінці і втекла з місця ДТПВідео

22:09

Українців зобов'яжуть викласти кругленьку суму при купівлі авто або квартири

22:08

Лікар пояснила, який блюдо з яєць найкорисніше

21:35

Україна опиниться в полоні рясних снігопадів і суворих морозівВідео

21:18

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

21:17

Дмитро Дікусар розгнівався і вилаявся через фінал Танців з зіркамиВідео

21:16

У Черкасах лікарі врятували дитину, витягнувши з її горла голку

20:50

Малював картину і спалахнув вогнем: на Львівщині 30-річний чоловік отримав 50% опіків тіла

20:41

В Україні посилюють карантин на гірськолижних курортахВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти