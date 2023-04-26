Скільки доведеться відкладати з зарплати для накопичувальної пенсії: Жолнович назвала цифри

Влада України планує впровадити накопичувальну пенсійну систему - на першому етапі якої внески за працівника сплачуватимуть і роботодавець, і держава (у форматі співфінансування). Про це заявила керівник Мінсоцполітики Оксани Жолнович в ефірі єдиного телемарафону.
За її словами, внески будуть складуть до 3%. Але, каже чиновниця, цієї суми мало — внески повинні бути на рівні як мінімум 7-10%.
Вона також зазначила, що тільки такі внески зможуть забезпечити українцям гідну пенсію. Отже, каже Жолнович, в процес повинен включатися і сам співробітник ‒ для того, щоб забезпечити оптимальні виплати.
До слова, трохи раніше заступник міністра соцполітики Дарія Марчак заявляла, що накопичувальні пенсії українці зможуть передавати у спадок.
Пенсії в Україні
Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
Дивіться інтерв'ю нинішнього керівника Мінсоцполітики Оксани Жолнович з приводу пенсій та соціальних виплат:
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