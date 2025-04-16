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Євро чи долар: в якій валюті краще зберігати заощадження у 2025 році

Маріна Фурман
16 квітня 2025, 08:36
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В умовах економічної нестабільності українцям варто діяти обачно, щоб не втратити власні гроші.
Євро чи долар: в якій валюті краще зберігати заощадження у 2025 році
Краще зберігати гроші в різній валюті / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чи варто продавати долари та купувати євро
  • У якій валюті краще зберігати заощадження

Європейська валюта бʼє рекорди, а долар продовжує падати. На фоні валютної турбулентності, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine Дмитро Боярчук у коментарі РБК-Україна відповів, у якій валюті краще тримати заощадження.

Українці, які традиційно зберігають заощадження в доларах, нині частіше задумуються над купівлею євро.

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За словами експерта, якщо є бажання переходити на євро, як на основну валюту для зберігання заощаджень, то це слід робити на довгострокову перспективу.

"В цьому є сенс, бо ми ближчі до ЄС і наша торгівля здебільшого здійснюється з країнами Єврозони. Але я б не радив українцям бігти міняти свої заощадження і купувати євро, бо на фоні волатильних новин, курс ще багато разів буде рухатися в ту чи іншу сторону", - вважає Боярчук.

Економіст, професор університету "Львівська політехніка" Олексій Другов переконаний, що в умовах фінансової нестабільності, краще зберігати гроші в різній валюті.

"У вас тоді має бути 33% у гривні, 33% – у доларі і 33% – у євро. Це абсолютно ідеальний варіант заощадження. Використовуючи таку стратегію, ви точно не втратите, щоб не сталося", - підкреслив Другов.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, ситуація на валютному ринку залишатиметься досить обнадійливою, заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лісовий. Курс долара на міжбанківському ринку, а також в обмінних пунктах не перетне позначку в 41,50 - 41,60 гривні.

Тим часом офіційний курс євро на 14 квітня було встановлено на рівні 46,92 грн за один євро, що означає ослаблення гривні одразу на 1,08 грн. Це значне зниження пояснюється як внутрішніми економічними коливаннями, так і змінами на зовнішніх фінансових ринках.

Економічний експерт Данило Монін до кінця квітня прогнозує можливе зростання співвідношення євро до долара до 1,18–1,2. Зараз цей показник сягає близько 1,13. У гривневому еквіваленті євро може коштувати 48 гривень, але це малоймовірно. Експерт вважає доцільнішим продаж євро, а не купівлю валюти, адже зараз курс близький до піку і в середньостроковій перспективі очікується паритет з доларом.

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Що відомо про долар?

Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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