Українців попередили про подорожчання бензину і дизеля: коли чекати на зростання цін

На сьогодні об'єктивних причин для зростання цін на паливо менше, вважає Леонід Косянчук.

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Чи чекати в Україні зростання цін на АЗС / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Важливе із заяв Косянчука:

Зростання цін на пальне може очікувати на українців із часом

У літній сезон завжди зростає попит на пальне

Президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук прокоментував вірогідність зростання цін на пальне на тлі розпалу бойових дій між Ізраїлем та Іраном.

"Не думаю, що є прямий зв'язок між зростанням цін на паливо в Україні саме з операцією Ізраїлю проти Ірану. Це може очікувати на нас із часом. Тому що за перші дні ціна на нафту піднялася до 13%, але ринок нафтопродуктів, зокрема європейська біржа (а саме звідти і за її цінами ми отримуємо ресурси) може відреагувати за кілька тижнів", - наголосив він у коментарі Главреду.

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Експерт пояснив, що на кожному заводі ще є запаси нафтопродуктів, а те, що ми бачимо зараз - це зростання цін на ф'ючерси.

"І я думаю, що це навіть не на липень, а вже на серпень. Це, швидше, перестраховка з боку операторів. Адже ми розуміємо, що почався літній сезон, а в цей час завжди зростає попит. І співвідношення "попит-пропозиція" грає на користь зростання цін. Але вони піднімають ціни незначно", - вважає він.

/ Главред

Водночас співрозмовник упевнений у тому, що на сьогодні об'єктивних причин для зростання цін на паливо менше, ніж елементів перестраховки.

"Але те, що відбуваються військові дії, або, простіше кажучи, локальна війна в країні, яка посідає важливе місце в експорті нафти і транспортних маршрутах - зокрема, якщо брати до уваги Ормузьку протоку, - ні до чого доброго не призведе, - додав Косянчук.

Ціни на паливо в Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що Україні частково вдалося відновити власне виробництво палива, що позитивно позначиться на цінах на АЗС.

В Україні з 1 травня на автозаправних станціях мають продавати бензин із 5%-м вмістом біоетанолу. Таке нововведення покликане поліпшити екологію та економіку держави.

Нафтогазова асоціація України повідомила, що станом на травень 2025 року в Україні налічується 428 АЗС з ознаками нелегальної діяльності. Понад 56% із них у п'яти регіонах. Серед інших порушень подібні АЗС продають підроблене пальне.

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Хто такий Леонід Косянчук Леонід Васильович Косянчук — український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України. Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами. У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

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