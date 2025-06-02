В Україні продають підроблене пальне: яка область лідирує за нелегальними АЗС

Ви дізнаєтеся:
- Де найбільше в Україні заправок із фальсифікатом
- Які порушення фіксуються на нелегальних АЗС
Станом на травень 2025 року в Україні налічується 428 АЗС з ознаками нелегальної діяльності. Понад 56% із них у п'яти регіонах. Серед інших порушень подібні АЗС продають підроблене пальне. Про це повідомляє Нафтогазова асоціація України (НАУ) у Facebook.
Найбільше заправок із фальсифікатом виявлено у Львівській області. Там таких АЗС 87, що становить одразу 20% від загальної кількості в Україні.
Серед лідерів також Одеська та Київська області. Там було виявлено 47 (11% від загальної кількості) та 44 (10%) підпільних заправок відповідно.
В Івано-Франківській області нелегальних заправок - 34 (8%), у Дніпропетровській - 29 (7%).
"Це свідчить про хронічну регіональну концентрацію проблеми. Попри зусилля держави, нелегальні АЗС продовжують функціонувати. Підриваючи економіку, конкурентоспроможність легальних учасників ринку та створюючи загрозу для громадян і навколишньої інфраструктури", - зазначають у НАУ.
Президент Нафтогазової асоціації України Ярослав Старовойтенко заявив, що тіньові гравці ринку реалізують контрафактне пальне, уникають оподаткування, виплачують зарплати в конвертах і грубо нехтують базовими нормами безпеки - як для працівників, так і для оточуючих.
"За рахунок цього вони пропонують пальне за цінами, десь нижчими за собівартість. Ця ситуація спотворює ринок, послаблює економіку та зменшує фінансові ресурси, необхідні для підтримки обороноздатності країни", - зазначив він.
НАУ вже передала до Державної податкової служби наявну інформацію про місця розташування АЗС з ознаками роботи з порушенням чинного законодавства.
Як писав Главред, паливний експерт, засновник логістичної групи компаній Prime Дмитро Леушкін заявив, що до кінця травня - початку червня українським водіям не варто заправлятися на малих автозаправках. Існує ризик придбати неякісне пальне.
Співвласник мережі АЗС UPG Володимир Петренко заявив, що якщо Україна та країна-агресор Росія встановлять перемир'я в Чорному морі, ціни ринку імпорту палива обваляться.
Ціни на бензин в Україні скоро можуть стати меншими. На це можуть вплинути ціни на нафту у світі. Якщо впродовж квітня знижена ціна на нафту у світі утримається на такому рівні, як зараз, то ціни на бензин і дизель можуть впасти на 3 гривні.
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