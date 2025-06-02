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В Україні продають підроблене пальне: яка область лідирує за нелегальними АЗС

Анна Ярославська
2 червня 2025, 11:44
736
Тіньові гравці ринку уникають оподаткування і грубо нехтують базовими нормами безпеки.
АЗС, бензин
Низка АЗС в Україні продають підроблене пальне / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Де найбільше в Україні заправок із фальсифікатом
  • Які порушення фіксуються на нелегальних АЗС

Станом на травень 2025 року в Україні налічується 428 АЗС з ознаками нелегальної діяльності. Понад 56% із них у п'яти регіонах. Серед інших порушень подібні АЗС продають підроблене пальне. Про це повідомляє Нафтогазова асоціація України (НАУ) у Facebook.

Найбільше заправок із фальсифікатом виявлено у Львівській області. Там таких АЗС 87, що становить одразу 20% від загальної кількості в Україні.

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Серед лідерів також Одеська та Київська області. Там було виявлено 47 (11% від загальної кількості) та 44 (10%) підпільних заправок відповідно.

В Івано-Франківській області нелегальних заправок - 34 (8%), у Дніпропетровській - 29 (7%).

"Це свідчить про хронічну регіональну концентрацію проблеми. Попри зусилля держави, нелегальні АЗС продовжують функціонувати. Підриваючи економіку, конкурентоспроможність легальних учасників ринку та створюючи загрозу для громадян і навколишньої інфраструктури", - зазначають у НАУ.

Нелегальні заправки в регіонах України
Нелегальні заправки в регіонах України / facebook.com/oilers.org.ua

Президент Нафтогазової асоціації України Ярослав Старовойтенко заявив, що тіньові гравці ринку реалізують контрафактне пальне, уникають оподаткування, виплачують зарплати в конвертах і грубо нехтують базовими нормами безпеки - як для працівників, так і для оточуючих.

"За рахунок цього вони пропонують пальне за цінами, десь нижчими за собівартість. Ця ситуація спотворює ринок, послаблює економіку та зменшує фінансові ресурси, необхідні для підтримки обороноздатності країни", - зазначив він.

НАУ вже передала до Державної податкової служби наявну інформацію про місця розташування АЗС з ознаками роботи з порушенням чинного законодавства.

Топ-5 регіонів за кількістю нелегальних АЗС
Топ-5 регіонів за кількістю нелегальних АЗС / facebook.com/oilers.org.ua

Як писав Главред, паливний експерт, засновник логістичної групи компаній Prime Дмитро Леушкін заявив, що до кінця травня - початку червня українським водіям не варто заправлятися на малих автозаправках. Існує ризик придбати неякісне пальне.

Співвласник мережі АЗС UPG Володимир Петренко заявив, що якщо Україна та країна-агресор Росія встановлять перемир'я в Чорному морі, ціни ринку імпорту палива обваляться.

Ціни на бензин в Україні скоро можуть стати меншими. На це можуть вплинути ціни на нафту у світі. Якщо впродовж квітня знижена ціна на нафту у світі утримається на такому рівні, як зараз, то ціни на бензин і дизель можуть впасти на 3 гривні.

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