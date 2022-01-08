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Українцям світить матдопомога до 100 тисяч: кому і коли звертатися

8 січня 2022, 14:47

Сума, яку необхідно повернути, зменшуватиметься на суму сплачених за цей час податків.

Гривня
У Кабміні розповіли, хто може отримати від держави допомогу / УНІАН

В Україні запроваджується програма матеріальної допомоги в рамках проекту Рука допомоги. За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, в рамках проекту буде надана допомога малозабезпеченим сім'ям вийти з бідності і заснувати власну справу.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Каналу 24.

Коли стартує Рука допомоги

Глава Мінсоцполітики повідомила, що соціальний проект Рука допомоги в Україні почне роботу з наступного року.

Допомогу треба буде повернути протягом трьох років. Сума, яку необхідно повернути, зменшуватиметься на суму сплачених за цей час податків від підприємницької діяльності та соціальних внесків. А якщо новий підприємець працевлаштує на два роки двох осіб за направленням центру зайнятості, він взагалі не повинен буде повертати фінансову допомогу.

Скільки грошей обіцяють українцям

Учасники проекту зможуть отримати до 95 тисяч гривень, каже Лазебна.

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За її словами, проект допомагає малозабезпеченим сім'ям вийти з бідності і заснувати власну справу. Взяти в ньому участь зможуть безробітні з малозабезпечених сімей. Вони зможуть отримати допомогу від держави у відкритті та веденні власної справи.

Зокрема, пройти навчання, отримати допомогу в складанні бізнес-плану, необхідні консультації, а також безвідсоткову допомогу в розмірі до 15 мінімальних зарплат (зараз це 97,5 тисячі гривень) на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів.

За її словами, в ході пілотного проекту менше 10% з учасників припинили підприємницьку діяльність і це дуже хороші результати, адже за статистикою близько половини підприємств малого бізнесу припиняють діяльність після першого року роботи.

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Нагадаємо, Міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, кому і чому не світить субсидія на комуналку. Вона підкреслила: якщо працездатна людина старше 18 років не хоче шукати роботу, вчитися або працювати, то йому субсидія не виплачуватиметься.

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матеріальна допомога Марина Лазебна мінсоцполітики новини України
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