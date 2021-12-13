Лазебна пояснила, кому і чому не світить субсидія на комуналку

Кому не дадуть субсидії, розповіли в Мінсоцполітики / УНІАН

Міністр соціальної політики Марина Лазебна прокоментувала питання виплати субсидії на оплату комунальних послуг.

Як підкреслила вона в інтерв'ю Фактам, якщо працездатна людина старше 18 років не хоче шукати роботу, вчитися або працювати, то їй субсидія не буде виплачуватися.

"Оплачувати його комунальні послуги суспільство не буде", - каже міністр.

Вона нагадала, що споживачам оплачувати комунальні послуги необхідно вчасно, а в разі складнощів звертатися за допомогою.

Глава Мінсоцполітики підтвердила, що субсидія не буде призначається, якщо прострочена більш ніж на три місяці заборгованість зі сплати за житлово-комунальні послуги, термін позовної давності якої не закінчився і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення (680 гривень).

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Що робити боржникам

Але якщо борг вже накопичився, а людина нарешті усвідомила, що їй потрібна допомога, то вихід є. Лазебна назвала три варіанти:

Перший - це сплатити борг і звернутися за субсидією.

- це сплатити борг і звернутися за субсидією. Другий - коли грошей немає на сплату заборгованості відразу, то необхідно укласти з постачальником послуг договір про реструктуризацію і надати його при зверненні за субсидією. При наявності договору про реструктуризацію заборгованості призначається субсидія.

- коли грошей немає на сплату заборгованості відразу, то необхідно укласти з постачальником послуг договір про реструктуризацію і надати його при зверненні за субсидією. При наявності договору про реструктуризацію заборгованості призначається субсидія. Третій - у випадках, коли людина вважає, що заборгованість виникла неправомірно, вона може звернутися до суду з відповідним позовом. Тоді при зверненні за субсидією він повинен надати копію ухвали про відкриття провадження у справі, і субсидію призначать, якщо людина відповідає іншим критеріям для отримання субсидії.

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Нагадаємо, в Україні, згідно із законодавством, в тому випадку, якщо людина оформила субсидію на законних підставах, а потім у неї змінилися життєві обставини в кращу сторону, то від допомоги необхідно відмовитися.

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