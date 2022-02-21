Українцям пообіцяли зростання пенсійних виплат: кому в березні чекати надбавки

/ УНІАН

В Україні стартує новий етап індексації пенсійних виплат. З березня 2022 року підвищені пенсії отримуватимуть понад 10 млн громадян України.

Рішення Кабміну також встановлює мінімальні пенсійні гарантії та соціальні виплати для найбільш вразливих верств населення на рівні вище прожиткового мінімуму, передбачений держбюджетом-2022 для осіб, які втратили працездатність

Передбачена індексація на 14% всіх страхових пенсій.

Підвищення мінімальних пенсійних виплат на 19% (або на 366 грн) вище прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

пенсіонерам віком від 60 до 65 років, з повним страховим стажем 30 і 35 років для жінок і чоловіків відповідно;

осіб з інвалідністю I групи, які отримують пенсію.

Тим, хто втратив працездатність, на 9% (або на 166 грн) вище прожиткового мінімуму стане мінімальна виплата:

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особам, які не працюють і отримують мінімальну пенсію;

отримувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю, у тому числі з дитинства та дітям з інвалідністю;

одержувачам допомоги, які не мають права на пенсію.

Крім того, збільшено на 24% (або на 400 грн) розмір допомоги на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6-річного віку, яка виховується в багатодітній родині.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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