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Українцям можуть повернути гроші за газ: у Нафтогазі розповіли подробиці

Ангеліна Підвисоцька
21 липня 2023, 17:03 оновлено 21 липня, 17:13
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Повернути гроші в деяких випадках можна буде в п'ятикратному розмірі.
гроші, газ
Українці зможуть повернути гроші за газ / Колаж: Главред, фото: pixabay , ua.depositphotos.com

В Україні можна буде повернути гроші за газ. Але можливість така буде не у всіх. Про це розповіла пресслужба Нафтогазу.

Повернути гроші зможуть тільки побутові споживачі. Така можливість буде в тому випадку, якщо відбулася зміна постачальника послуг, але оплата була проведена ще до цього.

Як повернути гроші

Вам потрібно буде звернутися в попередню газопостачальну компанію і подати заяву на повернення переплати.

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Після цього ви повинні отримати відповідь про наявність переплати і подальше повернення грошей.

Варто відзначити, що гроші будуть повертатися споживачеві, новому постачальнику вони перераховуватися не будуть. Сума компенсації подвоюється. Якщо термін надання компенсації прострочений більш ніж на 90 днів - повертається в п'ятикратному розмірі.

Раніше повідомлялося, що в Україні масово перевіряють лічильники на газ. Українцям, які не дадуть можливості провести перевірку лічильників, прийдуть "космічні" суми в платіжках за газ.

Також повідомлялося про те, що українці скаржаться на "зайві" кубометри в квитанціях за газ. У платіжках за газ українцям дописують "зайві" кубометри палива. Експерти кажуть, що це пов'язано з помилкою клієнтів.

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