Українцям можуть повернути гроші за газ: у Нафтогазі розповіли подробиці

Повернути гроші в деяких випадках можна буде в п'ятикратному розмірі.

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Українці зможуть повернути гроші за газ / Колаж: Главред, фото: pixabay , ua.depositphotos.com

В Україні можна буде повернути гроші за газ. Але можливість така буде не у всіх. Про це розповіла пресслужба Нафтогазу.

Повернути гроші зможуть тільки побутові споживачі. Така можливість буде в тому випадку, якщо відбулася зміна постачальника послуг, але оплата була проведена ще до цього.

Як повернути гроші

Вам потрібно буде звернутися в попередню газопостачальну компанію і подати заяву на повернення переплати.

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Після цього ви повинні отримати відповідь про наявність переплати і подальше повернення грошей.

Варто відзначити, що гроші будуть повертатися споживачеві, новому постачальнику вони перераховуватися не будуть. Сума компенсації подвоюється. Якщо термін надання компенсації прострочений більш ніж на 90 днів - повертається в п'ятикратному розмірі.

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