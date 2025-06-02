Українцям блокуватимуть картки: що краще не вказувати в призначенні платежу

Навіть одна неточність у призначенні платежу може викликати інтерес банку або податкової.

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Що писати в призначенні платежу при переказі: поради адвоката / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Яке найнебезпечніше слово для опису призначення платежу

Що найкраще писати при призначенні платежу в переказі родичу

Хто може за законом отримувати донати і пожертвування

З 1 червня українські банки посилять фінансовий моніторинг карткових переказів, що може призвести до масових блокувань рахунків. Адвокат Богдан Янків пояснив на своєму Youtube-каналі, що вказувати в призначенні платежу під час переказу, щоб не потрапити під пильну увагу податкової або банку.

За його словами, призначення платежу станом на сьогоднішній день дійсно набуває суттєвого значення, щоб мінімізувати ризики нарахувань надмірних податків.

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Призначення платежу - що вказувати

Якщо ви використовуєте в призначення платежу фразу "повернення боргу" або "повернення боргу згідно з розпискою чи договором позички", це означає, що ці кошти вам повернули назад і вони дійсно на перший погляд не підлягають оподаткуванню. Але якщо такі платежі ви отримуєте часто і регулярно, то у фінмоніторингу банку можуть виникнути підозри, що ви займаєтеся кредитуванням населення без ліцензії, а це може бути причиною для блокування рахунку.

Криптовалюта - одне з найнебезпечніших слів для опису призначення платежу.

"Станом на сьогоднішній момент криптовалюта в Україні не легалізована. Якщо фінансовий моніторинг банку помітить такі призначення платежу, шанс блокування цього рахунку дуже високий. А якщо ця виписка з банку потрапить ще й до рук податкової, вам донарахують податок на дохід і військовий збір", - сказав адвокат.

Янків додав, що зараз у Верховній Раді розглядають законопроєкт про легалізацію криптовалюти, але поки що його не ухвалено. Відповідно, законно купувати і продавати криптовалюту не можна. За це банки блокують рахунки, але податки все одно заплатити доведеться.

"Аванс", "передоплата" і "завдаток". З побутового погляду ці призначення платежу можуть здаватися рівносильними, але з юридичного погляду завдаток виділяється своєю особливістю. Річ у тім, що коли клієнт заплатив завдаток і просить повернути кошти, бо він передумав здійснювати покупку, ви маєте повне юридичне право ці кошти не повертати.

А якщо говорити про аванс або передоплату, вона має бути повернута клієнту обов'язково.

"Тому перевіряйте свої призначення платежу. І, можливо, якщо у вас тут є юридичний ризик, варто оптимізувати і змінити типові призначення платежу для себе", - порадив адвокат.

Яких формулювань потрібно уникати ФОПам

ФОПи часто здають приміщення в оренду. Це може бути як житлова, так і комерційна нерухомість. І в призначенні платежу доволі часто ФОПи отримують оплату, у призначенні якої зазначається "компенсація витрат на комунальні послуги".

Згідно з поточними роз'ясненнями Державної податкової служби таке призначення платежу означає, що платіж не можна вважати доходом ФОПа. Водночас це дохід фізичної особи, тобто оподатковується не за ставкою податку за спрощеною системою оподаткування, а податком на дохід 18% і 5 відсотків військового збору.

"Тому настійно рекомендую ФОПам, які здають приміщення в оренду, обходити стороною невдалі призначення платежу зі згадкою компенсації за ті чи інші послуги", - сказав Янків.

Що буде, якщо не вказувати призначення платежу

Досить часто призначення платежу залишають порожнім, бо так простіше і швидше зробити переказ. Деякі системи переказу коштів у принципі не дозволяють дописати будь-яке призначення платежу.

За словами адвоката, якщо ви - ФОП і платите податки, така відсутність призначення платежу не буде для вас проблемою.

"Але якщо у вас платіж отримано на особисту картку і там чітко не вказано, що він не оподатковується за певним типом категорії доходів, такий платіж залишається вільним для інтерпретації як банком, так і податковою, і це може викликати ризики. Такі прогалини можуть бути юридично слабким моментом, щоб отримати податкові нарахування на рівному місці з боку податкової", - сказав Янків.

"Донат", "безповоротна допомога", "пожертва"

Такі призначення платежу не є, безумовно, такими, що не підлягають оподаткуванню. Якщо такий платіж отримає особа, зареєстрована, наприклад, як волонтер, особа, яка є військовослужбовцем, благодійний фонд або особа, яка постраждала внаслідок воєнних дій, платіж не підлягає оподаткуванню.

Але якщо це донат за будь-яку діяльність в інтернеті (наприклад, стрім), ці платежі підлягають оподаткуванню як ФОП. Якщо ви не зареєструвалися як ФОП, тоді ви повинні платити податок як фізична особа.

Що вказувати в призначенні платежу під час переказу фізособі

Якщо ви фізична особа, яка отримує платежі за товар або послуги і у вас не зареєстрований ФОП - це явний "червоний прапор" для фінмоніторингу банку або податкової.

"Якщо вони побачать такі платежі за консультацію, за ремонт, за товар, за послугу, все це вказує на те, що ви займаєтеся комерційною діяльністю, отримуєте дохід, а отже, платите податок. За можливості такі призначення платежу краще, звичайно, не приймати, а якщо вже прийняли, то повертати як помилково отриманий платіж", - порадив Янків.

У ФОПів такі платежі можуть бути проблемними. Якщо ви ФОП зі спрощеною системою оподаткування, у якого є КВЕД на продаж товару, а ви прийняли платіж за призначенням платежу "послуги", вам можуть анулювати єдиний податок.

"І звісно, це може працювати навпаки, якщо у вас КВЕД на послуги, а хтось вам платив із призначенням платежу "за товар" теж можуть анулювати єдиний податок", - попередив адвокат.

Призначення платежу при переказі родичу

"Подарунки" в призначенні платежу є неоднозначним моментом.

По-перше, Податковий кодекс, хоч і встановлює, що подарунки не оподатковуються, але лише на вартість до 25 відсотків мінімальної заробітної плати (зараз це 2000 гривень).

По-друге, ця норма не поширюється на грошові перекази. Вони за базовою нормою підлягають оподаткуванню, крім випадків, якщо вам такі перекази в подарунок роблять родичі.

"Тому подарунок далеко не завжди буде таким призначенням платежу, яке вас врятує. Якщо це грошовий подарунок від сторонніх людей, які не є родичами, у разі виявлення податковою такого платежу готуйтеся до нарахування податків", - попередив Янків.

Як писав Главред, експертка з фінансового моніторингу Глобус Банку Марина Павленко розповіла, як діяти, якщо заблокували рахунок у банку через нетипову активність на рахунку або в разі перевищення ліміту на перекази.

Також ми писали про те, скільки можна перевозити грошей через кордон України.

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Хто такий Богдан Янків Богдан Янків - адвокат, який надає юридичні послуги у м. Львів, у Львівській області та по всій території України. Веде Youtube-канал "YANKIV - ФОП, податки та суди", на який підписані 184 тисячі людей.

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