Україна збільшила товарообіг з Росією / соцмережі

У 2021 році оборот зовнішньої торгівлі Росії і Україна виріс на 22,8%. Зокрема, майже на третину зросли російські поставки в Україну - на 28,8%. Вони склали $8,13 млрд, а Українські в Росію - на 12,5%, тобто до $4,155 млрд.

За даними Федеральної митної служби РФ, товарообіг Росії і України в 2021 році виріс до $12 млрд 284,3 млн з $10 млрд 004,7 млн в 2020-му.

Також основними торговими партнерами Росії в 2021 році були:

Китай, США, Німеччина,Нідерланди, Туреччина, Італія, Республіка Корея, Сполучене Королівство, Польща, Франція.

Експорт Росії в минулому році склав 493,3 млрд дол. США. Таким чином у порівнянні з 2020 роком він збільшився на 45,7%. А імпорт-296,1 млрд дол. США. Порівняно з січнем-груднем 2020 року збільшився на 26,5%.

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Експорт Росії склали Риба і морепродукти, а імпорт - бункерне паливо, пальне, продовольство і матеріали, придбані за межами території РФ; товари і транспортні засоби, ввезені фізичними особами; досчети на невраховані обсяги взаємної торгівлі з країнами ЄАЕС.

Нагадаємо, згідно з підсумками першого кварталу 2021 року, найбільшим зовнішньоторговельним партнером України є Китай. Частка китайської держави в зовнішньому обороті країни у вигляді експорту та імпорту товарів і послуг склала 13%. Друге місце займає Польща-6,9%. Третє місце за Німеччиною – 6,5%. Замикає четвірку Росія-6,1%.

Також повідомлялося, що товарообіг України за минулий рік склав 103,4 млрд доларів США. Це на 7 млрд менше, ніж у 2019 році – 110,5 млрд доларів.

А найбільшими імпортерами українських товарів і послуг, згідно з даними Державної митної служби, в 2020 році були Китай (7,1$ млрд), Польща (3,3$ млрд) і Росія (2,7$ млрд).

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