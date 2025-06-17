Загроза 'блекауту' для Києва та 9 областей: прогноз термінів знеструмлення

Загального знеструмлення по всій країні не прогнозується, вважає Олег Попенко.

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Українців попередили про загрозу відключень / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

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У дев'яти областях і столиці цього літа можливі відключення електроенергії

Відключення електроенергії будуть неминучими, вважає Попенко

У літній період 2025 року кілька регіонів України, включно зі столицею та Київською областю, можуть зіткнутися з перебоями в електропостачанні, заявив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Очікується вимкнення світла як у Києві, так і в інших великих містах, а також у прифронтових зонах, зокрема в Одесі, яка, хоч і не є прифронтовим регіоном, має суттєві проблеми з енергетичною інфраструктурою, підкреслив він в ефірі програми "Суперпозиція".

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За його словами, у дев'яти областях і столиці цього літа можливі відключення електроенергії, незважаючи на те, що влада запевняє: масштабного блекауту не буде.

"Та загального знеструмлення по всій країні не прогнозується. Але в прифронтових регіонах - Сумській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській, Харківській, а також в Одеській та Київській областях - електропостачання буде проблемним", - зазначив Попенко.

/ Главред

За його словами, причиною складнощів у Києві та Одесі є зношеність енергетичних мереж, а не близькість до фронту. Він також підкреслив, що відключення електроенергії будуть неминучі, але населення відключатимуть в останню чергу. Насамперед обмеження стосуватимуться бізнесу та офісних будівель, як це вже відбувалося в попередні два роки.

"Так, світло відключатимуть, але трагедії не буде. Насамперед це торкнеться підприємств, а не житлових будинків", - зазначив експерт.

Попенко також додав, що основна причина майбутніх відключень електрики - нездатність енергосистеми України витримувати пікові навантаження, особливо в умовах пошкодженої інфраструктури.

Вимкнення електроенергії в Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, влітку енергоблоки АЕС і ТЕС в Україні, як і щороку, зупинятимуть для планових ремонтів. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, енергосистема зараз у кращому стані, ніж торік, і серйозних відключень світла не очікується.

Водночас, за словами нардепа Сергія Нагорняка, в Україні можуть повернутися графіки відключення світла вже влітку. Основна причина - дефіцит електроенергії через планові ремонти на енергоблоках АЕС.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також вважає, що відключень світла влітку, схоже, не уникнути. За його словами, є 4 фактори від яких залежить ситуація в енергосистемі України.

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Хто такий Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

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