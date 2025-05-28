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В українців можуть забрати житло після війни: депутат вказав небезпечну причину

Даяна Швець
28 травня 2025, 10:26
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Наразі діє мораторій на примусове стягнення житла, але після війни ця практика може бути відновлена та посилитись.
Жилье, дом
Українці на межі через комунальні борги / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Стягнення житла за борги з комуналки можуть розпочатися після війни
  • Багато українців не можуть оплачувати комунальні послуги та борги

Після завершення бойових дій в Україні можливе масове вилучення житла за несплачені рахунки за комунальні послуги — загальна сума боргів українців вже перевищила 200 мільярдів гривень. Про це розповів народний депутат та заступник голови парламентського комітету з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко у Telegram.

Багато родин змушені робити вибір між оплатою базових потреб та комуналки, не маючи чіткого плану, як вийти з боргової ями.

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"Вони не знають, що далі робити з цим боргом. Вони кажуть: "Ми просто живемо. Нам би день в день пережити"", — зазначив Кучеренко.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги
5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Главред - інфографіка

За його словами, без допомоги родичів людям буде важко знайти вихід із ситуації.

Наразі, як підкреслює депутат, примусового виселення за борги не відбувається. Проте після закінчення війни ситуація може кардинально змінитися, особливо якщо в країні посиляться економічні й політичні ідеї, орієнтовані на жорстке дотримання принципів приватної власності.

Кучеренко переконаний: якщо такі підходи почнуть домінувати, держава або приватні структури можуть почати активне стягнення квартир у боржників. Він також акцентував увагу на можливій участі нащадків у вирішенні боргових проблем — можливо, діти чи онуки зможуть допомогти розрахуватися із боргами за житло.

Комунальні послуги в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, уряд схвалив важливе рішення щодо компенсації за комунальні послуги. Їх можуть отримати заклади, де розміщуються родини ВПО.

Також повідомлялося, коли та де в Україні підскочать ціни. Адже тарифи на опалення та воду зростуть до 50%.

Окрім цього, повідомлялося, що тариф на воду зненацька зріс у 6 разів. Однак небайдужі люди вже зареєстрували звернення, вимагаючи детального роз'яснення причин підняття тарифу.

Більше економічних новин:

Хто такий Олексій Кучеренко

Олексій Кучеренко – український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна — Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

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