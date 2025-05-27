Компенсації за комунальні послуги: уряд схвалив важливе рішення

Функцію виплат передали Пенсійному фонду.

https://glavred.net/economics/kompensacii-za-kommunalnye-uslugi-pravitelstvo-utverdilo-vazhnoe-reshenie-10668239.html Посилання скопійоване

Компенсації за комунальні послуги / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні змінили порядок компенсації вартості комунальних послуг

Їх можуть отримати заклади, де розміщуються родини ВПО

Уряд схвалив новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини ВПО. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Робимо процедуру більш ефективною. Функцію виплат передаємо Пенсійному фонду. Виплати будуть здійснюватися безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади", - наголосив він. відео дня

За його словами, цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть кожного місяця, а не із затримкою в квартал.

"Таким чином уряд допомагає тим, хто підтримує родини вимушених переселенців", - підкреслив Шмигаль.

Як зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Тарифи на комунальні послуги - що відомо

Як повідомляв Главред, директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін заявив, що на даний час тарифи на тепло та гарячу воду у Києві залишаються незмінними. Однак, після закінчення війни, киянам варто готуватися до збільшення рахунків, в середньому, до 50 відсотків.

Глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в Україні у невеликих містах з 2023 року водоканали почали підвищувати тарифи на послуги водопостачання. Причиною цього є зростання вартості електроенергії.

Водночас, Нафтогаз України продовжив дію свого річного тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року. Вартість газу для побутових споживачів за цим тарифом залишається на рівні 7,96 грн за кубометр.

Читайте також:

Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред