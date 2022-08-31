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Субсидія в зоні бойових дій: в РНБО пояснили, як її отримати

31 серпня 2022, 15:52

Як кажуть чиновники, субсидії на послуги ЖКГ людям, що знаходяться в зоні бойових дій, будуть нараховуватися Мінсоцполітики і виплачуватися через Ощадбанк.

Гроші, субсидії
Субсидія в зоні бойових дій: в РНБО пояснили, як її отримати / Колаж фото УНІАН

Українці, які станом на сьогоднішній день знаходяться в зоні бойових дій через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну, мають право отримати субсидію на ЖКГ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Нарахування та виплата грошових допомог, пільг і субсидій проводиться органами соцзахисту районних рад, держадміністрацій та виконавчих органів міських рад. Однак в населених пунктах, де йдуть бої і не працюють відповідні органи, Мінсоцполітики централізовано направить кошти в "Ощадбанк", який перерахує їх безпосередньо одержувачам", — йдеться в повідомленні.

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Виплати будуть розраховуватися і нараховуватися на рівні міністерства, а належні суми виплачуватися через "Ощадбанк". Як кажуть чиновники, ті субсидіанти, яким виплати надходили через "Укрпошту", отримають грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MyTransfer.

Для отримання коштів через MyTransfer при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Гроші можна забрати протягом 60 діб.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше в Україні чиновники змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

З травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії і 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

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РНБО субсидії війна Росії та України
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