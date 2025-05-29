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Скільки українцям доведеться платити за газ у червні: стали відомі цифри

Альона Вороніна
29 травня 2025, 15:11
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Українські постачальники газу оприлюднили цінники на перший місяць літа.
Скільки українцям доведеться платити за газ у червні: стали відомі цифри
Скільки українцям доведеться платити за газ у червні/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки коштуватиме для українців природний газ у червні 2025 року
  • Чи подорожчає газ у червні

Українські постачальники газу оприлюднили цінники на перший місяць літа – стало відомо, скільки потрібно буде платити за газ у червні.

Про це повідомляє консультаційний центр "ГазПравда". Зазначається, що річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися.

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У виданні розповіли, що у Газопостачальній компанії "Нафтогаз України" кубометр газу й далі коштуватиме 7,96 грн. "Нафтогаз України" обслуговує 98% побутових споживачів, а це понад 12 мільйонів домогосподарств.

Річні ціни решти постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр газу.

У виданні зазначили, що на місячні цінники впливають ринкові тенденції. Згідно з інформацією "ГазПравди", у червні цього року на ринку, як і раніше, присутні дев’ять постачальників. П’ятеро з постачальників пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи.

"Місячні цінники в червні коливаються від 8,46 до 25,00 грн за кубометр. Проте БАЗОВИМИ є саме річні тарифні пропозиції. Перевести споживачів з річних на місячні тарифи компанії не мають права", – йдеться у повідомленні.

Цены на газ в июне
Ціни на газ у червні/ gazpravda
5 способів зменшити плату за комунальні послуги
5 способів зменшити плату за комунальні послуги/ Інфографіка: Главред

Ціни на газ в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, українцям назвали тарифи на газ – хто заплатить більше в травні. Місячні ринкові тарифи залежать від коливань на ринку і відрізняються у різних компаній.

Також раніше повідомлялося, що у Нафтогазі розкрили секрет, як платити менше за спожитий газ. В Україні національний кешбек можна використати для оплати комунальних послуг.

Нагадаємо, українцям не зарахують оплату за газ через одну серйозну помилку – як уникнути проблеми. Якщо припуститися однієї серйозної помилки, оплата за газ не буде зарахована, і доведеться звертатися до Центрів обслуговування клієнтів.

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Що таке Нафтогаз України?

Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія.

До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

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