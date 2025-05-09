Ціни злетіли на 17% за тиждень: в Україні раптово дорожчає ключовий овоч

Попит на овоч залишається високим, що сприяє зростанню цін.

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Ціни на тепличні огірки в Україні різко зросли / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

В Україні на 17% за тиждень зросли ціни на огірки

Пропозиція огірків обмежена, попит — стабільно високий

Поточна ціна — 50–75 грн/кг

На ринку України цього тижня спостерігається суттєве зростання цін на тепличні огірки вітчизняного виробництва. Ціни зросли на тлі погіршення погодніх умов та обмеженої пропозиції. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

За словами операторів ринку, основною причиною здорожчання стало зменшення обсягів збирання огірків у тепличних господарствах. Через прохолодну та хмарну погоду у багатьох регіонах України виробництво овочів у теплицях залишалося нестабільним. Це, своєю чергою, призвело до зменшення пропозиції на ринку.

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Незважаючи на обмежену пропозицію, попит на тепличні огірки залишається стабільно високим, тому виробники переглядають відпускні ціни в бік зростання. Наразі місцеві тепличні огірки продають по 50–75 грн/кг. Це в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Ще одним фактором, який сприяв подорожчанню, стало скорочення обсягів імпорту огірків. Зменшення конкуренції з боку закордонної продукції дало змогу українським тепличним господарствам підняти ціни. До того ж конкуренція між самими вітчизняними виробниками цього сезону значно менша, ніж у травні 2024 року. Холодна весна знову ж таки стала причиною обмеженого врожаю навіть усередині країни.

За даними аналітиків, наразі ціни на тепличний огірок в Україні вже в середньому на 25% вищі, ніж у аналогічний період минулого року. Щодо подальшого розвитку ситуації, думки учасників ринку сходяться в тому, що ключовим фактором залишатиметься погода. Саме від погодних умов залежатиме обсяг пропозиції на ринку, а отже — і подальша цінова динаміка.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, влітку овочі традиційно дешевшають завдяки новому врожаю, але точні ціни передбачити важко. За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, вартість овочів залежатиме від регіону, розміру населеного пункту та загальноекономічної ситуації. Найдорожчі ціни очікуються в Києві, а найдешевші — у селах і невеликих містах.

Також у квітні заморозки вдарили по садівництву. Найбільше постраждали абрикоси — урожай може зникнути з супермаркетів. З персиками ситуація краща, хоча 15–20% дерев ушкоджено. Влітку вони можуть подорожчати на 20–25%.

Як повідомляв Главред, у травні ціни на всі види м’яса в Україні зросли, подекуди – до 30 грн/кг. Найбільше подорожчали свинина та курятина. Серед причин — зростання витрат на логістику, енергію, корми, інфляція та скорочення поголів’я.

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