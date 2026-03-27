Різкий обвал євро: новий курс валют на 30 березня

Ангеліна Підвисоцька
27 березня 2026, 16:27оновлено 27 березня, 18:08
НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 30 березня.
Курс валют в Україні на 30 березня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 30 березня 2026 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На понеділок, 30 березня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 43,84 грн/дол., що на 4 копійки менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно посилила свої позиції щодо американської валюти.

Курс валют на 27 березня 2026
Курс валют на 27 березня 2026 / Інфографіка: Главред

Курс євро впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 50,48 грн/євро. Таким чином, гривня посилила свої позиції на 13 копійок.

Курс злотого на 28 березня

27 березня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,84 грн/злот. 30 березня курс встановили на рівні 11,77 грн/злот, що на 7 копійок менше.

Як повідомляв Главред, на п`ятницю, 27 березня, долар дещо виріс, а євро значно послабив свої позиції. Злотий теж показує спад відносно української валюти.

Керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що найближчим часом на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Адже попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

