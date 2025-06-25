Євро 'здав позиції' після рекордного стрибка, долар пішов у піке: новий курс валют

Курс євро упав після історичного максимуму.

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Євро полетів вниз після рекордного стрибка / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 26 червня

Який курс євро встановив НБУ на четвер

Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України знизив офіційний курс долара та євро щодо гривні на четвер, 26 червня. Європейська валюта подешевшав після максимуму. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 26 червня встановлено на рівні 41,662 грн за 1 долар США. Це на 13 копійок нижче, ніж днем раніше.

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Євро також подешевша. Його офіційний курс знизився на 18 копійок і становить 48,3238 грн за 1 євро. Це сталося після того, як напередодні курс сягнув історичного максимуму.

На міжбанку також зафіксовано тенденцію до зниження. Курс долара знизився на 10 копійок — до 41,65–41,68 грн за долар (купівля-продаж).

На готівковому ринку банки знизили курси обох валют. Долар подешевшав на 15 копійок — до 41,85 грн, а євро знизився на 10 копійок, до 48,75 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 25 червня НБУ знизив офіційний курс долара до 41,79 грн (–8 коп.). Натомість курс євро зріс до рекордних 48,51 грн (+49 коп.).

Також у липні курс гривні залишатиметься відносно стабільним, заявив економіст Олександр Хмелевський. За його словами, очікується, що на міжбанківському валютному ринку курс долара перебуватиме в межах 41,3–42,5 грн, а курс євро — 47,0–49,0 грн.

Крім цього, протягом тижня долар, за оцінками банкіра Тараса Лєсового, залишатиметься стабільним. Курс євро, згідно з прогнозом, коливатиметься в діапазоні 45,5–47,5 грн.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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