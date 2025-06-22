Чи варто чекати на круте піке: банкір сказав, що буде з доларом до кінця червня

Ви дізнаєтеся:
- Скільки буде коштувати долар до 29 червня
- У яку ціну обійдеться українцям 1000 євро
Упродовж нового робочого тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно спокійною. Долар перебуватиме в межах попередніх показників. Будь-які курсові "загострення" лише гіпотетичні. Таким прогнозом поділився директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.
За його словами, курс долара перебуватиме в коридорі 41,5 - 41,9 гривні за долар і 45,5 - 47,5 гривні за євро на міжбанку і 41,45 - 41,8 гривні за долар і 45,5 - 47,5 гривні за євро на готівковому ринку.
До 29 червня за 100 доларів в Україні доведеться заплатити від 4145 до 4180 гривень. Відповідно, 1000 доларів коштуватимуть від 41 450 до 41 800 грн.
А 100 євро обійдеться українцям у 4550 - 4750 гривень. А 1000 євро у коштуватимуть в 45500 - 47500 гривень.
Курс валют в Україні - останні новини
Як писав Главред, Національний банк України встановив нові курси валют на понеділок, 23 червня. Американський долар подорожчав, а євро досяг нового максимуму.
Нещодавно віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов заявив, що до кінця 2025 року офіційний курс долара може зрости до 43-44 гривень, тобто з липня по грудень очікується зростання на приблизно 2,5-5%.
Нагадаємо, раніше банкір Тарас Лєсовий не прогнозував серйозних потрясінь на валютному ринку. За його словами, поточні коливання, різниця між курсами купівлі/продажу до 22 червня будуть дуже незначними, хоч вряди-годи курси почергово зростатимуть і знижуватимуться.
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Хто такий Тарас Лєсовий?
Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.
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