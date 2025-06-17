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Курс долара "підскочить" під 45 грн: українцям розкрили тривожний сценарій

Олексій Тесля
17 червня 2025, 17:48
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Волатильність залишиться помірною, оскільки механізм "керованої гнучкості", що діє в Україні, працює ефективно, вважає Сергій Мамедов.
Курс долара 'підскочить' під 45 грн: українцям розкрили тривожний сценарій
Коли чекати на зростання курсу долара / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливо:

  • До кінця 2025 року офіційний курс долара може зрости
  • Зниження облікової ставки створить сприятливі умови для кредитування

У другій половині року стартує процес формування держбюджету на 2026 рік, проте точні обсяги міжнародної підтримки поки що невідомі, що посилює невизначеність і ускладнює валютне планування.

Водночас курс євро, на думку експерта, відображатиме загальні світові тренди і співвідношення на зовнішніх ринках, заявив віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов, повідомляє Канал 24.

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Він прогнозує, що до кінця 2025 року офіційний курс долара може зрости до 43-44 гривень, тобто з липня по грудень очікується зростання на приблизно 2,5-5%.

Водночас банкір наголосив, що волатильність залишиться помірною, оскільки механізм "керованої гнучкості", що діє в Україні, працює ефективно і запобігає різким і безладним коливанням.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
/ Главред

Мамедов також додав, що очікуване зниження облікової ставки до 14-14,5% створить сприятливі умови для розвитку кредитування, особливо у сферах іпотеки, автокредитів і програм для малого та середнього бізнесу, оскільки вартість запозичень для банків стане доступнішою.

Курс валют - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, наскільки знеціниться американська валюта і яка причина. Курс долара до євро скоро може впасти, це відіб'ється і на співвідношенні гривні до долара.

Нагадаємо, раніше експерт відповів, яку валюту краще купувати. Курс долара може і далі коливатися.

Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" - після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт.

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Що відомо про долар?

Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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