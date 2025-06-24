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Долар полетів униз, євро встановив історичний рекорд: новий курс на 25 червня

Руслана Заклінська
24 червня 2025, 18:25
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Євро встановив новий історичний максимум всього через кілька днів після попереднього рекорду.
Долар полетів униз, євро встановив історичний рекорд: новий курс на 25 червня
Євро встановив новий рекорд, долар упав / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Як зміниться курс долара 25 червня
  • Який курс євро встановив НБУ на середу
  • Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України опустив офіційний курс долара США до гривні на середу, 25 червня. Водночас курс євро досяг нового історичного максимуму. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США до гривні на середу, 25 червня, встановлено на рівні 41,79 грн за долар. Гривня зміцнилася на 8 копійок порівняно з попереднім значенням.

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Водночас щодо євро гривня послабилася. Офіційний курс європейської валюти на 25 червня встановлено на рівні 48,51 грн за один євро, що на 49 копійок більше ніж напередодні.

Такий показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні, який було побито всього кілька днів після попереднього рекорду. Попередній історичний максимум було зафіксовано 23 червня - 48,20 грн за один євро.

На міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 13 копійок і коливається в межах 41,75–41,78 гривень за долар (купівля-продаж).

На готівковому валютному ринку курс долара також впав — на 10 копійок до 42,00 гривень за долар. Натомість курс євро зріс на 20 копійок і склав 48,85 гривень за євро.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на 24 червня Національний банк України встановив курс долара на рівні 41,87 грн (+3 коп.), тоді як євро після історичного максимуму знизився на 17 коп. — до 48,02 грн.

У липні курс гривні залишатиметься відносно стабільним, зазначив економіст Олександр Хмелевський. За його прогнозом, на міжбанку долар коливатиметься в межах 41,3–42,5 грн, євро — 47,0–49,0 грн. Хоч у бюджеті-2025 закладено курс 45 грн/дол., фактичний середньорічний курс може бути нижчим.

Як повідомляв Главред, курс долара протягом тижня залишатиметься стабільним — від 41,5 до 41,9 грн на міжбанку та 41,45–41,8 грн на готівковому ринку. Євро коштуватиме 45,5–47,5 грн, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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