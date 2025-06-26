Майже 70% українців взагалі не мають грошових заощаджень: до чого тут довіра до банків

Частина українців, які брали участь в опитуванні, не мають грошових заощаджень взагалі, а частина не тримає їх у банках через недовіру до фінансових установ.

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Майже 70% українців взагалі не мають грошових заощаджень/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Майже 70% українців взагалі не мають грошових заощаджень

25% опитаних не тримають гроші у банках через недовіру до фінансових установ

Основна причина, чому українці не тримають свої гроші у банках, полягає в тому, що вони не мають заощаджень взагалі через низький рівень доходів. Таку відповідь під час опитування дали 68% респондентів.

Результати опитування оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". Згідно з даними опитування, 25% респондентів не зберігають свої кошти у банках, тому що не довіряють фінансовим установам.

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Також серед опитаних 32% тримають у банку незначну частину коштів, 29% зберігають у банку значну частину заощаджень: 13% тримають половину своїх коштів, ще 16% – їхню більшу частину.

Найпоширенішими фінансовими послугами, якими українці користуються у банках, є наступні:

використання банківського рахунку/карти (82%),

оплата комунальних платежів через банк (66%),

використання мобільного/інтернет-банкінгу (59%),

використання терміналів (50%),

грошові перекази через банк (44%),

обмін валют (20%).

Опитування було проведене 25 квітня – 5 травня 2025 року. Участь у ньому взяли 2000 респондентів. Помилка – не більш 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ціни ростуть, як на дріжджах – які базові продукти підскочили більш ніж на 20%. Весняні заморозки у травні 2025 року негативно вплинули на вартість нового врожаю овочів та фруктів.

Також раніше повідомлялося, що гаманець "зітхне" з полегшенням – в Україні знизяться ціни на популярні овочі. Зазвичай овочі дешевшають в червні, але цього року сезон змістився на липень.

Нагадаємо, в Україні змінилися ціни на популярні продукти. Всього за місяць вартість молочних товарів знизилась на кілька гривень.

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