Приємний сюрприз під час війни: у Львівській області відкрили нове газове родовище

Відкриття нового місця газонародження на Левощині / скріншот

Увечері, 31 березня, на Львівщині було чутно вибухи, які збіглися з повітряною тривогою в регіоні. Місцеві жителі запанікували, але 1 квітня, з'ясувалося, що це було відкриття нового газового родовища.

"Згадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав півночі? Сьогодні (у п'ятницю - ред.) вже можу сказати. Це звуки, під які російський газ піде по курсу їх корабля. Офіційно - у Львівській області відкрили нове газове родовище! Далі будемо тільки нарощувати видобуток! Слава Україні!"- повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Зазначимо, місце газонародження не уточнюється.

Пожар на нефтебазе в Белгороде

У п'ятницю вранці, 1 квітня, на нафтобазі в місті Білгород, Росія, сталася пожежа. Для ліквідації загоряння на місце події прибули всі екстрені служби.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що пожежа сталася, мовляв, через "авіаудар з двох вертольотів Збройних сил України".

Радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що у жителів Бєлгорода в результаті пожежі на складі палива трапилася паніка.

За інформацією Сьогодні, у Міністерстві оборони України заявили, що у них немає відомостей про причетність ЗСУ до пожежі в Бєлгороді.

"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через безладність окупантів, або ж з метою приховати чиюсь корупцію", - сказали у відомстві.

Як повідомляє Інтерфакс, спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що ситуація в Бєлгороді "це не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів" (з Україною, - ред.). Однак безпосередньо він ні в чому не звинуватив ЗСУ, заявив про "перевагу в повітрі в ході операції" і підкреслив, що оцінювати ситуацію будуть силові відомства.

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