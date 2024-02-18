Пенсії не платитимуть тим, хто не виконає умову: у ПФУ назвали нове правило

В Україні для отримання виплат у 2024 році внутрішньо переміщені особи до 31 березня поточного року мають пройти ідентифікацію в "Ощадбанку" або в ПФУ.

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У ПФУ назвали нове правило індентифікації пенсіонерів-переселенців / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

В Україні для отримання виплат у нинішньому році внутрішньо переміщені особи до 31 березня поточного року мають пройти ідентифікацію в "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України - інакше пенсії їм виплачувати перестануть . Про це йдеться в повідомленні відомства.

У разі непроходження ідентифікації до 31 березня 2024 року пенсія не виплачуватиметься, а накопичуватиметься на розрахунковому рахунку пенсіонера до моменту проходження ним ідентифікації. А одразу після проходження пенсію буде перераховано на рахунок пенсіонера - з місяця, в якому припинилося фінансування виплати.

Як переселенцям пройти ідентифікацію:

Особисто - звернутися до відділення "Ощадбанку" або до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу (тобто паспорт громадянина України).

Через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія. Підпис" ("Дія ID"), який створено за допомогою мобільного додатка "Єдиного державного веб-порталу електронних послуг".

За допомогою відеоконференцзв'язку в територіальному органі ПФУ.

У закордонній дипломатичній установі України отримати документ, який засвідчує, що фізична особа жива, якщо пенсіонер із числа ВПО перебуває за кордоном.

Оригінал посвідчення разом із заявою можна надіслати поштою рекомендованим листом або у сканованому вигляді - через веб-портал Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

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Виплата пенсій в Україні

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, залежно від віку та стажу роботи. Наприклад, пенсіонери віком 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на картку, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Така сама ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер півроку не приходить по пенсію.

Крім цього, з 1 березня 2024 року в Україні планується індексація пенсій на 13%. Однак не всі пенсіонери отримають таке підвищення. Індексація може бути меншою для тих, хто отримує великі надбавки або вийшов на пенсію нещодавно.

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