ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК після майже 60 років членства

Віталій Кірсанов
28 квітня 2026, 18:55
В Абу-Дабі вважають, що такий крок дозволить країні поступово збільшувати видобуток нафти.
ОАЕ виходять з ОПЕК та ОПЕК+ з 1 травня


Об'єднані Арабські Емірати прийняли рішення вийти з ОПЕК та ОПЕК+ з 1 травня, завершивши майже шістдесятирічну участь в організації. Про це повідомляє Bloomberg.

В Абу-Дабі вважають, що такий крок дозволить країні гнучкіше реагувати на зміни глобального попиту та поступово нарощувати видобуток нафти.

Міністр енергетики Сухаїл Аль Мазруї зазначив, що поточна геополітична ситуація створила сприятливі умови для цього рішення.

"Це рішення ми прийняли після дуже ретельного і тривалого аналізу всіх наших стратегій", – сказав він.

Як зазначають аналітики, цей крок може істотно вплинути на позиції ОПЕК і послабити вплив її ключового гравця – Саудівської Аравії.

Раніше ОАЕ були третім найбільшим виробником нафти в ОПЕК і забезпечували близько 12% видобутку організації. В останні роки між Абу-Дабі та Ер-Ріядом посилювалися розбіжності через квоти на видобуток і конкуренцію за вплив у регіоні. Саудівська Аравія наполягала на обмеженні видобутку для підтримки цін, тоді як ОАЕ прагнули нарощувати виробництво після інвестицій у нафтову галузь.

Аналітики вважають, що вихід ОАЕ може послабити ОПЕК у довгостроковій перспективі. За словами експерта компанії Rystad Energy Хорхе Леона, поза організацією ОАЕ зможуть швидше збільшувати видобуток, що поставить під сумнів роль Саудівської Аравії як головного стабілізатора нафтового ринку. На тлі війни між США та Іраном експорт нафти з Перської затоки вже скоротився, а ціни на нафту в Лондоні тримаються на рівні близько $111 за барель.

Вихід ОАЕ з ОПЕК став перемогою для президента США Дональда Трампа, також зазначає Reuters. Трамп раніше звинувачував організацію в тому, що вона "обдирає решту світу", штучно завищуючи ціни на нафту. Він також пов'язував військову підтримку США країнам Затоки з цінами на нафту, заявляючи, що поки США захищають членів ОПЕК, ті "користуються цим, нав'язуючи високі ціни на нафту".

В ОАЕ також розкритикували лідерів країн Перської затоки за їхні дії під час війни США та Ізраїлю проти Ірану. Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман провів у Джидді консультативну зустріч Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, пише Reuters. Це перша очна зустріч лідерів країн Перської затоки з того часу, як почалася війна на Близькому Сході.

Ситуація на ринку нафти — головне

Раніше у квітні країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти у травні. Вони вирішили підвищити квоти на видобуток нафти на 206 тис. барелів на добу.

Ситуація на світовому нафтовому ринку стрімко загострюється через ризики навколо Ормузької протоки — ключової артерії, через яку проходить до 20% глобальних поставок нафти.

Після інцидентів з танкерами та фактичного обмеження судноплавства котирування вже підскочили до понад 115 доларів за барель, а логістика опинилася під загрозою зриву.

Про організацію: ОПЕК

ОПЕК – це міжнародна міжурядова організація, що об'єднує країни-експортери нафти.

Її часто називають нафтовим картелем, оскільки головна мета об'єднання – координація політики у сфері видобутку нафти, щоб стабілізувати світові ціни та забезпечувати країнам-учасницям стабільний дохід.

ОПЕК створена 14 вересня 1960 року на Багдадській конференції.

На початок 2025 року до організації входили 12 країн (Алжир, Венесуела, Габон, Ірак, Іран, Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія та Екваторіальна Гвінея).

Країни домовляються, скільки барелів нафти на день кожна з них видобуватиме. Якщо нафти на ринку занадто багато і ціна падає, вони скорочують видобуток.

Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крок

"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крок

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні прибиральника за 37 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні прибиральника за 37 с

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Останні новини

20:42

Більше ніж хобі: причини масової популярності риболовлі в Радянському Союзі

20:35

"Ми відкидаємо": Ізраїль різко відреагував на звинувачення України щодо краденого зерна

20:22

Український VR-фільм про війну став переможцем премії The Webby Awards-2026Відео

20:05

"Хрещениця" Путіна подякувала йому, що не сидить у в'язниці - гучна заява Собчак

19:43

Заморозки посиляться: на Дніпропетровщину насувається холодна повітряна маса

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
19:42

Щоб полуниця не гнила: як правильно обробити та зберігати ягоди в холодильнику

19:36

Найдорожчі міста світу: що можна купити за мільйон доларів

19:28

Чи можуть скасувати санкції проти Росії: з’явився несподіваний прогнозВідео

19:10

Що стоїть за ударами по Криму та інформаційною паузою: Коваленко назвав причинуПогляд

Реклама
19:03

Що додати в яму під час висаджування троянди: один інгредієнт вирішує всеВідео

18:55

ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК після майже 60 років членства

18:51

У сонячну погоду й під дощем: стильні образи на примхливу весну 2026 року

18:45

Хімія більше не потрібна: один продукт із холодильника врятує троянди від чорної цвіліВідео

18:44

У розвідці розкрили нові плани Кремля на війну проти України: документи Генштабу РФ

18:42

Чи справді розсипана сіль віщує біду: пояснення давнього забобону

18:38

РФ будує базу для реактивних "Шахедів" за 100 км від України - що відомо

18:36

Евакуація в Туапсе: після удару ЗСУ палаюча нафта розлилась на вулиці міста

18:30

"Кілзона" зростає: ЗСУ готують нову лінію оборони, що відбувається на фронті

18:21

Таргарієни роздали жару: вийшов епічний трейлер 3 сезону "Дому Дракона"Відео

18:08

Дощі та заморозки: яка погода буде в Харкові найближчими днями

Реклама
18:02

Спільне управління Запорізькою АЕС з росіянами - Зеленський зробив заяву

17:46

"Сумує за домом": Тодоренко затужила за Україною й наважилася на ризик

17:35

Лаванда пишно цвістиме роками: досвідчені садівники показали метод поливу 8:8:8

17:31

Смерть Роксолани була непростою: що насправді сталося з дружиною СулейманаВідео

17:16

Як видалити кам'яний наліт в унітазі за 30 секунд: найефективніший лайфхак

17:06

"Допоможуть" суперники: як "Шахтар" може вийти в Лігу чемпіонів без черги

17:06

Трамп розкрив королю Великобританії справжні цілі Путіна у війні - The Sun

16:58

На дні озера знайшли ідеально збережене місто: як воно виглядаєВідео

16:54

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці трьох дітей за 15 с

16:50

Сніг і заморозки накриють Рівненщину: синоптики попереджають про негоду

16:46

Кухонні ящики залишатимуться чистими місяцями: допоможе простий трюк з фольгою

16:41

Головний конкурент LELEKA вказав її місце на Євробаченні 2026: "Бажаю бути сильною"

16:39

Ціни на популярне м'ясо в Україні зросли: скільки обійдеться кілограм

16:19

Вдарять аномальний холод і грози: синоптики попередили про негоду на Черкащині

16:14

Уникають батька: доньки Кідман та Урбана різко відреагували на їхнє розлучення

16:12

На Житомирщині вдарять заморозки, однак синоптики попереджають про ще одну небезпеку

16:00

Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

15:49

На Полтавщину повертається тепло: коли температура підвищиться

15:45

Такого не було 66 років: на Львівщину налетіла хвиля холоду з заморозками

15:14

Трьом знакам зодіаку уготовано потужне надходження грошей: кому пощастить

Реклама
15:09

Китайський гороскоп на травень2026 року: Півням — витрати, Собакам — зустріч

15:00

Важко підібрати слова: прийомна дочка Джолі розповіла про стосунки з актрисоюВідео

14:54

Врятована собака зрозуміла, що у неї є дім: її реакція зворушила до слізВідео

14:41

Доросла дочка Метью Макконегі вразила своєю блискучою красою

14:40

Православний календар на травень 2026 року: коли Вознесіння та Трійця

14:37

В Києві прогриміли вибухи, піднявся дим: є постраждалі і руйнуванняФото

14:30

Ворог просунувся одразу біля двох ключових міст: у DeepState розкрили деталі

14:26

На півночі України будують гігантську лінію оборони - чи є загроза наступу РФ

14:20

Бюджетна намазка на хліб з 5 інгредієнтів: рецепт за 10 хвилин

14:17

"Хто ти взагалі": блогерка поскаржилася на Славу Дьоміна

