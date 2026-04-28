ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК після майже 60 років членства

https://glavred.net/economics/oae-obyavili-o-vyhode-iz-opek-posle-pochti-60-let-chlenstva-chto-eto-znachit-10760351.html Посилання скопійоване

ОАЕ виходять з ОПЕК та ОПЕК+ з 1 травня

Коротко:

Об'єднані Арабські Емірати прийняли рішення вийти з ОПЕК та ОПЕК+ з 1 травня, завершивши майже шістдесятирічну участь в організації. Про це повідомляє Bloomberg.

В Абу-Дабі вважають, що такий крок дозволить країні гнучкіше реагувати на зміни глобального попиту та поступово нарощувати видобуток нафти.

відео дня

Міністр енергетики Сухаїл Аль Мазруї зазначив, що поточна геополітична ситуація створила сприятливі умови для цього рішення.

"Це рішення ми прийняли після дуже ретельного і тривалого аналізу всіх наших стратегій", – сказав він.

Як зазначають аналітики, цей крок може істотно вплинути на позиції ОПЕК і послабити вплив її ключового гравця – Саудівської Аравії.

Раніше ОАЕ були третім найбільшим виробником нафти в ОПЕК і забезпечували близько 12% видобутку організації. В останні роки між Абу-Дабі та Ер-Ріядом посилювалися розбіжності через квоти на видобуток і конкуренцію за вплив у регіоні. Саудівська Аравія наполягала на обмеженні видобутку для підтримки цін, тоді як ОАЕ прагнули нарощувати виробництво після інвестицій у нафтову галузь.

Аналітики вважають, що вихід ОАЕ може послабити ОПЕК у довгостроковій перспективі. За словами експерта компанії Rystad Energy Хорхе Леона, поза організацією ОАЕ зможуть швидше збільшувати видобуток, що поставить під сумнів роль Саудівської Аравії як головного стабілізатора нафтового ринку. На тлі війни між США та Іраном експорт нафти з Перської затоки вже скоротився, а ціни на нафту в Лондоні тримаються на рівні близько $111 за барель.

Вихід ОАЕ з ОПЕК став перемогою для президента США Дональда Трампа, також зазначає Reuters. Трамп раніше звинувачував організацію в тому, що вона "обдирає решту світу", штучно завищуючи ціни на нафту. Він також пов'язував військову підтримку США країнам Затоки з цінами на нафту, заявляючи, що поки США захищають членів ОПЕК, ті "користуються цим, нав'язуючи високі ціни на нафту".

В ОАЕ також розкритикували лідерів країн Перської затоки за їхні дії під час війни США та Ізраїлю проти Ірану. Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман провів у Джидді консультативну зустріч Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, пише Reuters. Це перша очна зустріч лідерів країн Перської затоки з того часу, як почалася війна на Близькому Сході.

Інфографіка: Главред

Ситуація на ринку нафти — головне

Раніше у квітні країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти у травні. Вони вирішили підвищити квоти на видобуток нафти на 206 тис. барелів на добу.

Ситуація на світовому нафтовому ринку стрімко загострюється через ризики навколо Ормузької протоки — ключової артерії, через яку проходить до 20% глобальних поставок нафти.

Після інцидентів з танкерами та фактичного обмеження судноплавства котирування вже підскочили до понад 115 доларів за барель, а логістика опинилася під загрозою зриву.

Інші новини:

Про організацію: ОПЕК ОПЕК – це міжнародна міжурядова організація, що об'єднує країни-експортери нафти. Її часто називають нафтовим картелем, оскільки головна мета об'єднання – координація політики у сфері видобутку нафти, щоб стабілізувати світові ціни та забезпечувати країнам-учасницям стабільний дохід. ОПЕК створена 14 вересня 1960 року на Багдадській конференції. На початок 2025 року до організації входили 12 країн (Алжир, Венесуела, Габон, Ірак, Іран, Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія та Екваторіальна Гвінея). Країни домовляються, скільки барелів нафти на день кожна з них видобуватиме. Якщо нафти на ринку занадто багато і ціна падає, вони скорочують видобуток.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред