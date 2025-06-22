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Яку пенсію платять після 35 років стажу із середньою зарплатою: цифра вражає

Юрій Берендій
22 червня 2025, 15:51
307
Українець із середньою зарплатою та повним стажем може розраховувати на пенсію понад 5 тисяч гривень.
Яку пенсію платять після 35 років стажу із середньою зарплатою: цифра вражає
Яку пенсію платять після 35 років стажу із середньою зарплатою / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Яку пенсію отримає українець із середньою зарплатою
  • Як розрахувати пенсію - формула

В Україні пенсіонер зі середньою зарплатою та повним трудовим стажем може розраховувати на пенсію в розмірі 5269,9 грн. Такий розмір виплати можливий, якщо людина протягом 35 років отримувала середню заробітну плату. Про це повідомляє OBOZ.UA.

Якщо ж трудовий стаж становить 40 років і зарплата також була на рівні середньої протягом усього періоду, розмір пенсії у 2025 році становитиме 6022,8 грн. Водночас із підвищенням доходу розмір пенсії теж зростає.

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"Наприклад, якщо ви отримували не середню зарплату, а таку, яка на 50% вища середньої (зараз це 27 883 грн), то розмір пенсії становитиме 7904,9 грн за умов, якщо у вас є 35 років стажу. З такою зарплатою та 40 роками стажу можна отримувати пенсію в розмірі 9034,2 грн", - йдеться у матеріалі.

Скільки пенсіонерів в Україні та які виплати вони отримують

  • Пенсія за віком — 7 490 320 осіб, середня виплата: 6085,74 грн
  • По інвалідності — 1 574 456 осіб, середня виплата: 5364,98 грн
  • У разі втрати годувальника — 682 890 осіб, середня виплата: 6493,20 грн
  • За вислугу років — 525 134 осіб, середня виплата: 12 315,12 грн
  • Соціальні пенсії — 54 646 осіб, середня виплата: 2826,49 грн
  • Довічне утримання суддів — 3929 осіб, середній розмір: 108 321,63 грн

Як порахувати пенсію

Пенсія визначається за формулою:Середня зарплата за 3 роки × Кількість років стажу × (Ваш дохід / Середній дохід) × 1%

Станом на зараз середня зарплата за три останні роки — 15 057,09 грн, яка є базовим показником для розрахунку. За кожен рік трудового стажу нараховується 1% від розрахункового заробітку.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Пенсії в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, середній розмір пенсії в Україні нині становить 6 341 гривню, що еквівалентно приблизно 132,5 євро за поточним курсом. Утім, у країнах Європейського Союзу пенсійні виплати значно вищі. За останніми доступними даними Євростату за 2022 рік, середня пенсія в ЄС сягала близько 1 345 євро на місяць (близько 64 тисяч гривень). Про це повідомляє Euronews.

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок нарахування та доставки пенсій за місцем фактичного проживання пенсіонера. Відповідні зміни внесено постановою №726 від 18 червня 2025 року.

Крім того, з цією ж дати змінився і принцип виплати надбавок до пенсії. Тепер їх починають нараховувати не з початку місяця, а з наступного дня після дня народження пенсіонера. Як пояснили у Пенсійному фонді України, така зміна покликана підвищити адресність допомоги та частково компенсувати втрати купівельної спроможності, спричинені інфляцією.

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Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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