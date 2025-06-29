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Деякі українці отримають лише 25% від суми пенсії: кому "уріжуть" виплати

Марія Николишин
29 червня 2025, 14:43
1923
Є випадки, коли пенсіонеру виплачують не всю призначену суму.
Деякі українці отримають лише 25% від суми пенсії: кому 'уріжуть' виплати
Хто отримує лише частину пенсії / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Коли пенсіонерам можуть виплатити не всю суму пенсії
  • Куди можуть бути спрямовані 50% пенсії

В Україні передбачено законодавством ситуації, коли пенсіонеру виплачують не всю призначену суму. Але це стосується лише кількох категорій людей. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Так, якщо пенсіонер живе у спеціальному закладі (наприклад, інтернаті чи будинку для людей похилого віку), йому виплачують лише 25% від загальної суми пенсії.

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Водночас, якщо в такого пенсіонера є непрацездатні родичі на утриманні, ще до 50% пенсії може бути спрямовано на їхню підтримку. До таких членів сім'ї відносяться:

  • діти, які навчаються на денній формі — до 23 років;
  • діти до 18 років, а також старші діти, які стали інвалідами до повноліття;
  • чоловік або дружина, а також батьки — якщо вони є людьми з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
  • для дітей-сиріт — до 23 років, навіть якщо вони не навчаються.

У відомстві зауважили, щоб частину пенсії передали утриманцям, потрібна заява від пенсіонера або його опікуна, а також документи на підтвердження. Пенсійний фонд перерахує кошти на вказані банківські рахунки або поштою.

Варто підкреслити, якщо утриманців декілька, між ними порівну ділять 50% пенсії. Частину, що залишилася після виплат, можна за бажанням пенсіонера направити закладу для покращення умов проживання.

Деякі українці отримають лише 25% від суми пенсії: кому 'уріжуть' виплати
Чому можуть призупинити пенсію / Інфографіка: Главред

Виплати пенсії - останні новини України

Як повідомляв Главред, літні громадяни України, яким виповнилося 80 років, мають змогу щомісяця отримувати додаткову фінансову підтримку, якщо вони проживають самостійно та потребують постійного догляду. У 2025 році ця надбавка до пенсії становить 944,40 гривень.

Також відомо, що починаючи з липня, частина пенсіонерів зможе отримувати надбавку в розмірі приблизно 300 гривень. Додаткова виплата передбачена для тих, хто має статус Почесного донора України.

Водночас, деякі пенсіонери можуть втратити до 20% своєї щомісячної пенсії у разі надмірних виплат. Така ситуація виникає, коли особі нараховано більше, ніж їй належить за законом.

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Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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