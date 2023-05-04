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Не буде колишніх цін на продукт, який є на кухні у кожної господині: що сталося

Дмитро Відоменко
4 травня 2023, 14:09 оновлено 4 травня, 14:10
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В Україні після Великодня почали знижуватися ціни на курячі яйця. Здешевлення продовжиться і далі - приблизно аж до середини літа.
Яйця, монети
Курячі яйця і монети / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні після Великодня поступово почали падати ціни на курячі яйця. Про це заявила старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Світлана Пашко, повідомляє портал "24 канал".

Згідно з її прогнозом, ціни на яйця будуть знижуватися і далі – аж до середини літа їх вартість повинна знизитися від 20% до 30%.

Пашко стверджує - здешевлення ціни на яйця пов'язане з приходом на ринок продукції приватних господарств, які виробляють до 50% від усього обсягу даної продукції в Україні.

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"Слід також пам'ятати, що поголів'я курей оновлюється щовесни. Втім, у 2022 році відбулася технологічна перерва, спричинена важкою військовою ситуацією в країні. було відновлено на підприємствах восени минулого року. Отже, виробництво яєць буде рости, а ціна на яйця буде падати", – говорить експерт.

За прогнозом Пашко, поступове зниження ціни триватиме до середини літа тільки в тому випадку, якщо не погіршиться ситуація на ринку кормів (адже вона безпосередньо впливає на ціну яєць).

Ціни на продукти та напої в Україні

Раніше Мінекономіки запропонувавши підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Загалом же з початку 2023 року в Україні зросли ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

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ціни на продукти курячі яйця
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