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В Україні злетіли ціни на овочі: з'явився прогноз нового подорожчання

27 січня 2022, 07:57

Причина подорожчання, не в останню чергу, криється в зростанні тарифів на енергоносії.

овочі
/ Фото pixabay.com

В Україні продукти продовжують дорожчати. Ціни на овочі так званого борщового набору стрімко піднялися.

Як розповіли в Інституті аграрної економіки України, за рік збільшилася вартість білокачанної капусти, цибулі, моркви та картоплі.

Зокрема, завідуюча відділом ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інститут аграрної економіки Інни Сало зазначила, що білокачанна капуста подорожчала в середньому на 54%.

Експерти звернули увагу на те, що причина подорожчання, не в останню чергу, криється в зростанні тарифів на енергоносії.

Підвищення тарифів вдарило по цінах:

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  • електроенергія - скасування пільгового тарифу (+36,6%);
  • водопостачання (+10,9%);
  • водовідведення (+17,3%).

"Підвищення витрат на зазначені напрямки змусило виробників збільшити вартість харчової продукції. Отже, індекс інфляції на споживчому ринку України в 2021 році зріс удвічі – до 10%", – говорить експерт.

Також наголошується, що злету цін сприяло підвищення заробітної плати працівників підприємств і логістичних витрат:

  • плата за оренду приміщень і комунальних послуг в цілому;
  • рівень заробітної плати працівників;
  • транспортні витрати, зокрема, бензину.

Вчені Інституту аграрної економіки прогнозують підвищення цін до 25% до кінця зими.

Що стосується тепличних овочів, таких як помідори і огірки, то вони ще більше залежать від енергоносіїв, і майбутнє підвищення цін в кінці зими зробить їх недоступними для великої частини споживачів.

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Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

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ціни на продукти овочі
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