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Mastercard заблокувала доступ до системи кільком російським банкам

1 березня 2022, 05:48

Платіжна система Mastercard продовжить співпрацю з регуляторними органами, щоби повністю дотримуватися своїх зобов'язань.

банківська картка-картка_visa і Mastercard_віза і Мастеркард
Mastercard заблокувала кільком фінансовим установам з РФ доступ до платіжної мережі / ideologs.com

В рамках запровадження антиросійських санкцій міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала доступ для кількох російських фінансових систем

У заяві платіжної системи йдеться, що Mastercard продовжить співпрацю з регуляторними органами, щоби повністю дотримуватися вимог, повідомляє Reuters.

Зазначимо, персональні та економічні санкції проти Росії через війну проти України запровадили США, Євросоюз, Канада, Велика Британія, Австралія, Японія. Зокрема, під американські санкції потрапили російські банки ВТБ, Відкриття, Совкомбанк, Промсвязьбанк і Новікомбанк. Клієнти цих банків не зможуть скористатися своїми платіжними картками за кордоном, а також при покупці товарів і послуг в іноземних інтернет-магазинах. Такі карти будуть працювати лише в межах Росії – вони підключені до внутрішньої платіжної системи.

Водночас не працюватимуть і платіжні картки в гаманцях в смартфонах.

Картки цих же банків повинна заблокувати і Visa.

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Відключення Росії від SWIFT

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав мир відключити Росію від SWIFT у перший же день початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну - 24 лютого. Він підкреслив: "Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, повинні розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках".

Після цього спочатку погодилися відключити країну-агресора від SWIFT Італія та Велика Британія. Після цього відключення Росії від SWIFT підтримали Франція, Кіпр, Угорщина. Останньою країною, яка підтримала відключення Росії від товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, стала Німеччина.

Як повідомив представник топ-менеджменту Центробанку єврозони, відключення міжнародної онлайн-системи SWIFT може статися буквально найближчими днями.

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