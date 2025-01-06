Новий історичний рекорд: офіційний курс долара в Україні суттєво виріс

Коротко:
- Курс долара встановив новий рекорд в історії України
- Офіційний курс на 7 січня буде на рівні 42,2 грн
Національний банк оновив офіційний курс долара на 7 січня до 42,2 грн. Це одразу на 11 коп. вище за поточний курс. Про це йдеться на сайті НБУ.
Згідно з даними, з початку року офіційний курс зріс уже на 17 коп. – 1 січня 2025 року він був 42,03 грн.
Водночас, директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі OBOZ.UA наголосив, що 2025 рік Україна розпочне з курсом вище 42 грн.
"Закінчувати ми рік будемо на курсі 47,5 грн, може навіть 48 грн. Тобто плануйте свої інвестиції, свої накопичення виходячи з розуміння, що, ймовірно, саме в такому вигляді будуть розвиватися події на валютному ринку", – сказав Пендзин.
Курс долара в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, офіційний курс долара на понеділок, 6 січня, встановили на рівні 42,09 гривні за долар. Гривня на 5 копійок послабилась порівняно з попереднім історичним мінімумом.
Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що долар у 2025 році не повинен суттєво "відірватися" від гривні. Згідно з прогнозом, Україна має запастися $41 мільярдом золотовалютних резервів на кінець року.
Крім того, начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив, що курс долара протягом 2025 року буде коливатися, проте поступово гривня може послабитися до рівня у 46-47 грн/дол.
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Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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