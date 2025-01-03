Долар встановив перший рекорд у 2025 році: яким буде курс валют 6 січня

Курс долара зростає через попит на валюту, розповіли у Мінфіні.

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Гривня оновила історичний мінімум / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Курс долара на 6 січня встановлений на рівні 42,09 грн/дол

Офіційний курс євро - 43,33 грн/євро

Офіційний курс долара на понеділок, 6 січня, встановили на рівні 42,09 гривні за долар. Гривня на 5 копійок послабилась порівняно з попереднім історичним мінімумом. Про це йдеться на сайті НБУ.

Попередній історичний мінімум зафіксували 31 грудня 2024 року. Тоді курс становив 42,03 гривні за долар.

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Щодо євро, то гривня зміцнила свої позиції. Офіційний курс на понеділок встановлений на рівні 43,33 гривні за євро. Курс на 4 копійки менший, ніж у п'ятницю 3 січня, та на 59 копійок менший, ніж 31 грудня.

За даними Bloomberg, на міжбанківському валютному ринку 3 січня торги завершилися на рівні 42,16 гривень за долар.

"Курс поступово зростає після обіду, оскільки попит на валюту підштовхує котирування вгору. Частина угод відбувається в межах рівня 42,16 гривень за долар", - повідомили аналітики Мінфіну.

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростати. Станом на ранок 31 грудня, середній курс купівлі долара становив 41,85 грн, а продажу — 42,45 грн.

Також у 2025 році курс долара в Україні, ймовірно, залишиться в межах 42-45 грн за долар, без різких стрибків. За прогнозами голови Комітету економістів Андрія Новака, бюджет закладає середньорічний курс на рівні 45 грн за долар. Завдяки зовнішній фінансовій підтримці та рекордним резервам Національного банку, валютні коливання будуть під контролем.

Як повідомляв Главред, курс долара у 2025 році може коливатися в межах 46-47 грн за долар, поступово послаблюючись. Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що на курс впливатиме перебіг війни, економічна ситуація, рівень інфляції та міжнародна фінансова допомога.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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