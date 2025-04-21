Коливання долара в Україні: аналітики спрогнозували, що буде з курсом

Що повідомили аналітики:
- Курс долара в Україні може зрости лише до 43,5 гривень
- Послаблення гривні малоймовірне
- Курс долара в Україні залежить від надання США допомоги
Національний банк України не буде послаблювати гривню тривалий час і курс долара зросте лише до 43,5 гривень до кінця 2025 року. Про це йдеться в макропрогнозі інвесткомпанії ICU.
Аналітики повідомляють, що НБУ не зацікавлений в послаблені відносно стабільного курсу гривні. Це вказує на те, що гривня у найближчий час навряд чи "просяде", навіть попри великі дисбаланси зовнішніх рахунків.
Така ситуація склалася ще й на фоні того, що нещодавно збільшився запланований пакет допомоги Україні.
"Зважаючи на це, ми переглядаємо наш прогноз курсу наприкінці року до 43,5 грн /долар порівняно з попереднім прогнозом 45,7 грн/долар", - йдеться у повідомленні.
Проте, існує ризик того, що відбудеться скорочення допомоги Україні. У такому випадку НБУ буде змушений порівняно швидко послабити гривню через зростання тиску на валютному ринку.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що напередодні великодніх свят курс долара в обмінних пунктах України продовжував зростати. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Напередодні повідомлялося, що протягом 21-27 квітня на валютному ринку збережеться відносний спокій. Зокрема курс долара залишиться стабільним.
Про те, що після Великодня на валютному ринку не очікується суттєвих змін щодо курсів раніше повідомляв і директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
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Що таке ICU?
ICU - фінансова група, заснована 2006 р., яка складається з двох бізнес-напрямів: інвестиційно-банківські послуги та управління активами, пише Вікіпедія.
Інвестиційно-банківська діяльність ICU включає торгівлю акціями та інструментами з фіксованою прибутковістю, залучення боргового та акціонерного капіталу, підготовку і проведення операцій по злиттю і поглинанням, фінансовий консалтинг і реструктуризацію.
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