Коливання долара в Україні: аналітики спрогнозували, що буде з курсом

Прогнозується, що НБУ триматиме гривню стабільною.

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НБУ може перейти до швидкого послаблення гривні / Колаж: Главред, фото: freepik, УНІАН

Що повідомили аналітики:

Курс долара в Україні може зрости лише до 43,5 гривень

Послаблення гривні малоймовірне

Курс долара в Україні залежить від надання США допомоги

Національний банк України не буде послаблювати гривню тривалий час і курс долара зросте лише до 43,5 гривень до кінця 2025 року. Про це йдеться в макропрогнозі інвесткомпанії ICU.

Аналітики повідомляють, що НБУ не зацікавлений в послаблені відносно стабільного курсу гривні. Це вказує на те, що гривня у найближчий час навряд чи "просяде", навіть попри великі дисбаланси зовнішніх рахунків.

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Така ситуація склалася ще й на фоні того, що нещодавно збільшився запланований пакет допомоги Україні.

"Зважаючи на це, ми переглядаємо наш прогноз курсу наприкінці року до 43,5 грн /долар порівняно з попереднім прогнозом 45,7 грн/долар", - йдеться у повідомленні.

Проте, існує ризик того, що відбудеться скорочення допомоги Україні. У такому випадку НБУ буде змушений порівняно швидко послабити гривню через зростання тиску на валютному ринку.

Курс долара США / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що напередодні великодніх свят курс долара в обмінних пунктах України продовжував зростати. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Напередодні повідомлялося, що протягом 21-27 квітня на валютному ринку збережеться відносний спокій. Зокрема курс долара залишиться стабільним.

Про те, що після Великодня на валютному ринку не очікується суттєвих змін щодо курсів раніше повідомляв і директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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Що таке ICU? ICU - фінансова група, заснована 2006 р., яка складається з двох бізнес-напрямів: інвестиційно-банківські послуги та управління активами, пише Вікіпедія.

Інвестиційно-банківська діяльність ICU включає торгівлю акціями та інструментами з фіксованою прибутковістю, залучення боргового та акціонерного капіталу, підготовку і проведення операцій по злиттю і поглинанням, фінансовий консалтинг і реструктуризацію.

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