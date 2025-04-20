Що буде з доларом після Великодня: банкір поділився прогнозом

Ви дізнаєтеся:
- Скільки коштуватимуть 100 доларів до 27 квітня
- Чи подорожчає американська валюта на наступному тижні
Протягом наступного тижня на валютному ринку збережеться відносний спокій. Курс долара залишиться стабільним. Таким прогнозом поділився директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.
За його словами, з 21 по 27 квітня курс долара в Україні коливатиметься від 40,8 до 41,3 гривні на готівковому ринку. Водночас на міжбанку курс перебуватиме в діапазоні 41,10 – 41,60 гривні за долар.
Таким чином, 100 доларів у гривнях в Україні до 27 квітня коштуватиме 4080 - 4130 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдеться в 40800 - 41300 гривень.
Лєсовий нагадав, що в Україні діє система "керованої гнучкості", яка поєднує елементи регулювання і принципи вільного ринку. Це дуже важливо, особливо в умовах війни.
Курс валют в Україні - останні новини
Як писав Главред з посиланням на банкіра, після Великодня на валютному ринку не очікується суттєвих змін щодо курсів. Євро не перевищить позначку 48 гривень на готівковому ринку.
Економічний експерт Данило Монін до кінця квітня прогнозує можливе зростання співвідношення євро до долара до 1,18–1,2. У гривневому еквіваленті євро може коштувати 48 гривень, але це малоймовірно. Експерт вважає доцільнішим продаж євро, а не купівлю валюти, адже зараз курс близький до піку і в середньостроковій перспективі очікується паритет з доларом.
Також раніше експерти розповіли, в якій валюті краще зберігати заощадження у 2025 році. В умовах економічної нестабільності українцям варто діяти обачно, щоб не втратити власні гроші, зазначив виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine Дмитро Боярчук.
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Хто такий Тарас Лєсовий?
Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.
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