Перелом на валютному ринку: в обмінниках знову зростає курс долара

Курс євро в обмінниках також змінив тенденцію останніх днів.

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Як змінився курс долара і євро в обмінниках України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Курс долара в обмінниках зріс

Продати євро в обмінниках тепер можна дешевше

На міжбанку курс долара також піднявся

Курс долара в Україні протягом останніх кількох днів рухався вниз, однак сьогодні, 23 квітня, в обмінних пунктах американська валюта підскочила вгору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

В середньому курс долара на продаж зріс на 15 копійок і становить 41,70 гривень. Купують долар в обмінниках в середньому по 41,20 гривень.

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Водночас курс євро, який стрімко зростав протягом останніх двох тижнів, знизився на 5 копійок і продають європейську валюту по 47,90 гривень. Купівля євро в обмінниках відбувається за курсом у 47,00 гривень.

На міжбанку курс долара перебуває на рівні 41,60-41,63 грн/долар (купівля-продаж). Зафіксоване незначне зростання - на 1 копійку у порівнянні з закриттям попереднього дня.

В той же час НБУ підвищив офіційний курс долара до 41,52 гривень. Дані на сайті регулятора також свідчать, що курс євро встановлено на рівні 47,71 гривень.

Курс долара США / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, Главред писав, що протягом цього тижня, згідно з прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, на валютному ринку збережеться відносний спокій.

Раніше стало відомо, що євро не перевищить позначку 48 гривень на готівковому ринку після Великодня. Однак, наразі позиція долара на світових ринках втрачається.

Напередодні повідомлялося, що аналітики спрогнозували те, що Національний банк України не буде послаблювати гривню тривалий час і курс долара зросте лише до 43,5 гривень до кінця 2025 року.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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