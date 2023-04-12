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Деякі пенсіонери не отримають виплат у травні: хто підпадає під новий закон

Дмитро Відоменко
12 квітня 2023, 08:56 оновлено 12 квітня, 09:00
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Ветерани війни і жертви нацистських переслідувань цього року отримають традиційні виплати не в травні, а 24 серпня - День незалежності України.
Купюри, пенсіонери
Частина пенсіонерів не отримає виплат у травні: коли їх слід чекати / колаж фото УНІАН

В минулому в травні кожного року ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань (крім пенсій) виплачували разову грошову допомогу. Але тепер вона буде виплачуватися в День незалежності України - 24 серпня. Про це йдеться в відповідному законі, нещодавно прийнятому Верховною Радою.

"Щороку до Дня незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата в порядку і розмірах, визначених Кабінетом міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України", — йдеться в тексті.

Про те, яким у 2023 році буде розмір виплат, поки невідомо. Цілком ймовірно, кажуть експерти, суму озвучать ближче до Дня незалежності.

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До слова, в минулому році ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань були виплачені такі гроші:

  • інваліди I групи в результаті війни - 4421 грн;
  • інваліди II групи - 3906 грн;
  • інваліди III групи - 3391 грн;
  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 4421 грн.;
  • учасники бойових дій - 1491 грн;
  • члени сімей загиблих - 966 грн;
  • учасники війни - 612 грн.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Під час недавньої індексації (з 1 березня нинішнього року) пенсій для деяких категорій українців підвищення відбулося чисто символічне - в районі 100 грн. У той час як в середньому підвищення склало 587,41 грн.

За даними фахівців, мінімальну надбавку до пенсії у розмірі 100 гривень отримали близько 900 тисяч українців.

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