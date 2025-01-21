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Чи зростуть ціни на продукти у лютому: прогноз експерта

Маріна Фурман
21 січня 2025, 13:08
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Ситуація в країні впливає на вартість продуктів.
украинская гривна, супермаркет, продукты
Ціни на продукти будуть зростати / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Які продукти в останній місяць зими подорожчають
  • Чому ціна на овочі продовжує зростати

У лютому та березні 2025 року ціни на продукти в Україні будуть зростати, особливо це стосується овочів. Таку думку в коментарі Главреду висловив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Підвищення цін на овочі зумовлене тим, що запасів у зимовий період стає дедалі менше.

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Також очікується поступове зростання цін на хліб та молочні вироби. На це, за словами Марчука, впливатимуть кілька факторів:

  • інфляція;
  • сезонність;
  • акцизи на пальне, які фактично почали впливати на ціни з початку 2025 року.

Війна також впливає на вартість продуктів, адже через мобілізацію значна частина робочої сили недоступна, що змушує виробників інвестувати в техніку, а це підвищує собівартість продукції.

"Ці фактори є визначальними у формуванні цін на найближчі місяці, аж до того моменту, поки в новому сезоні ми не почнемо отримувати свіжі овочі, фрукти та молочні продукти, обсяги яких збільшаться завдяки сезону "великого молока". На жаль, поки що говорити про зниження цін не доводиться. Частково можуть спостерігатися тимчасові зниження цін, як це відбувається зараз, наприклад, на цибулю, моркву чи інші овочеві групи. Однак це матиме короткостроковий характер. Я думаю, що вже через кілька тижнів цей процес припиниться, і недостатня пропозиція знову почне підвищувати ціни", - зазначив Марчук.

Він прогнозує, що ціни на продукти в Україні зростуть на 10–15%, однак це відбуватиметься поступово: десь 1,5–2%, десь 3% на місяць.

Ціни на продукти в України - останні новини

Як писав Главред, в Україні ціни на цибулю почали знижуватися. Основними факторами, що спричинили падіння вартості, є погіршення якості цибулі, закладеної в сховища на 2024 рік, а також зменшення попиту на цей овоч.

Тим часом на ціна на тепличні помідори збільшується. Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, у цю пору року основним постачальником продукції традиційно є Туреччина, проте несприятливі погодні умови, що спостерігалися в країні останні кілька тижнів, значно скоротили обсяги експорту тепличних овочів.

Крім того, в Україні продовжує змінюватися вартість популярних продуктів. Наприклад, за словами аналітика асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максима Гопка, ціни на яловичину зростають, оскільки збільшується собівартість її виробництва.

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