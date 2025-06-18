Яким буде тариф на газ з 1 вересня: українцям назвали ціну за кубометр

У провідній газовидобувній компанії повідомили, яким буде тариф на газ.

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Чи зміниться тариф на газ в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Основне:

В Україні тариф на газ залишиться незмінним для більшості користувачів

Тариф не змінюють через дію мораторію

У квітні 2025 року ГК "Нафтогаз Україна" прийняла рішення про те, що тариф на газ для більшості населення залишиться незмінним, тобто 7,96 гривень за кубометр.

Однак багато українців все ж хвилюються, що з осені все може змінитися і тарифи таки піднімуть. На сайті компанії йдеться про те, що така вартість газу буде незмінною і після 1 вересня.

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Основний тарифний річний план "Фіксований" не буде змінюватися для 12,5 мільйонів українських домогосподарств до кінця квітня 2026 року. Це рішення було ухвалене через дію мораторію на тарифи на комунальні послуги.

Зауважимо, що тариф на газ для побутових споживачів пролонговують вже четвертий раз з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії.

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Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що частині громадян України доведеться значно більше платити за комунальні послуги - в окремих випадках суми можуть зрости утричі.

Раніше економіст попереджав, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак, російські обстріли по енергетичній інфраструктурі можуть внести свої корективи.

Напередодні повідомлялося, що в Україні за рік суттєво зросла вартість деяких комунальних послуг. Найбільш суттєво здорожчала електроенергія – на 63,6%. На другому місці квартплата – плюс 17,9%. Вартість вивезення сміття за останній рік підскочила на 10,5%.

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Що таке Нафтогаз України? Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

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