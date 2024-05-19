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Як українців каратимуть за борги за комуналку: що кажуть у Кабміні

Дмитро Відоменко
19 травня 2024, 16:24
544
В Україні повернули штрафи і пеню за несплату комунальних послуг, примусове стягнення заборгованості та можливість відключення від послуг для боржників
субсидія
Як українців каратимуть за борги за комуналку? / Колаж: Главред, фото УНІАН

В Україні з початку нинішнього року повернули штрафи і пеню за несплату комунальних послуг, примусове стягнення заборгованості та можливість відключення від послуг для боржників, крім тимчасово окупованих країною-агресором РФ територій і зон, де тривають бойові дії. Ці заходи було відновлено відповідно до постанови Кабміну від 29 грудня 2023 року за №1405.

Боржникам можуть нараховувати пеню до 0,01% за день прострочення і примусово стягувати борги через трибунал.

Мораторій нарахування та стягнення неустойки, стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги (ЖКП) для населення в разі несплати на всій території України було введено 5 березня 2022 року відповідним документом Кабміну.

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Як карають в Україні за несплату комуналки

У 2024 році заборону на штрафування за несплату ЖКП продовжать на тимчасово окупованих територіях і там, де тривають бойові дії.

Для решти території України постанова Кабміну від 29 грудня 2023 року повертає:

  • нарахування штрафів і пені за несплату ЖКП;
  • стягнення заборгованості через суд;
  • можливість відключення від комунальних послуг боржників.
  • Заява про тимчасову відсутність споживача

Нововведенням є обов'язкове подання заяви про тимчасову відсутність у житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів. Заяву разом із документальним підтвердженням можна подавати або в електронній, або в паперовій формі (і вона має оновлюватися кожні півроку).

Підтвердити факт відсутності можуть такі документи:

  • Довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання;
  • Довідки про проходження військової служби;
  • довідки про відбування покарання;
  • документи, що підтверджують перетин державного кордону України.

Що таке житлово-комунальні послуги?

Житлово-комунальні послуги (ЖКП) - послуги з підтримання та відновлення належного технічного та санітарно-гігієнічного стану будівель, споруд, обладнання, комунікацій та об'єктів комунального призначення, повідомляє "Вікіпедія".

Мораторій на стягнення боргів за комуналку в Україні

Верховна Рада наприкінці липня 2022 року проголосувала законопроєкт №7531, яким передбачено заборону примусового стягнення боргів для певних категорій громадян за житлово-комунальні послуги під час воєнного стану.

В Україні заборонили стягувати борги за комуналку в районах проведення воєнних дій або там, де окупація.

Пізніше Кабмін заборонив нараховувати пеню або штрафи в разі несвоєчасної або неповної оплати за комуналку в умовах воєнного стану.

"Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар з оплати комунальних послуг. Відтак, уряд ухвалив рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги", - наголосили в Кабміні.

А 8 січня 2024 року стало відомо, що Кабмін скасував вищевказаний мораторій.

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