Долар набирає обертів: скільки тепер коштує валюта в банках

Офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 41,28 грн/дол.

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Курс валют на 10 квітня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Яким буде курс долара 10 квітня

Скільки коштуватиме євро в фінансових установах

Вперше за декілька днів долар тяжіє до зростання. Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Також подорожчала на ринку європейська валюта. Про це йдеться на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2751 грн за 1 долар. Це означає, що гривня послабилася на 11 копійок порівняно з попереднім значенням.

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Курс валют на 10 квітня / Фото: скріншот НБУ

Гривня також послабила позиції щодо європейської валюти. Так, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 45,55 грн за один євро, тобто гривня знизилася одразу на 52 копійки.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 41,30-41,33 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Курс долара на готівковому ринку зріс на 10 копійок, досягнувши позначки 41,30 гривень.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Наадаємо, доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко розповів, куди зараз краще інвестувати гроші — в американську чи європейську валюту. В умовах нестабільності експерт рекомендує українцям, звернути увагу на євро.

За його словами, за останній місяць європейська валюта зросла. Зараз за одне євро дають близько 1,1 долара, тоді як раніше було 1,6.

Водночас голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський зазначив, що рішення Трампа щодо встановлення торговельних мит обвалило долар до мінімуму за останні два роки і призвело до значного подорожчання євро. За його словами, це ситуативна реакція і не свідчить про те, що зміцнення євро матиме довгостроковий характер.

Як писав Главред, НБУ підвищив курс долара США на середу, 9 квітня. Після досягнення мінімального значення з вересня 2024 року, американська валюта почала зростати. Офіційний курс долара на 9 квітня встанивили на рівні 41,17 грн/дол., що означає ослаблення гривні на 9 копійок порівняно з попереднім днем.

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Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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