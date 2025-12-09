Чи буде долар по 43 гривні до кінця року: аналітик сказав, до чого готуватися

Наразі в Україні на валютному ринку зберігається тиск на гривню.

Аналітик розповів, який буде курс долара найближчим часом / Колаж: Главред, фото: pexels

Найближчим часом гривня може "послабити" свої позиції відносно долара. Американська валюта може подорожчати до 43 гривень. Таким прогнозом поділився фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у своїй сторінці в Facebook.

Він пояснює, що зазвичай, з 10 грудня, гривня починає послаблюватися до долара. Це пов'язано з посиленням бюджетних виплат, авансових платежів, підвищенням гривневої ліквідності, яка переходить в тому числі у валюту. Крім того, на курс долара впливає суттєве зростання імпорту різних товарів.

Також, за його словами, є ще багато відкритих питань, які значно посилюють спекулятивний тиск, а саме достатність фінансування на 2026 рік, яке залишається відкритим, а також політична стабільність.

"По долару слідкуємо за позначкою 42,55 грн на міжбанку. Якщо НБУ випустить котирування вище, то відповідно це сигнал до зростання до понад 43 грн. Готівковий при такому сигналі буде тягнутись до 42,75-43 грн за долар", - зазначив Шевчишин.

Аналітик зазначив, що Нацбанк утримує курс євро, тому варто відстежувати рух пари євро/долар на світових ринках і звертати увагу на заяви Федеральної резервної системи США 10 грудня.

"Скоріше за все, НБУ буде тримати євро до гривні на позначки до 49,45 грн і регулювати цей рівень курсом долара", - прогнозує Шевчишин.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Скільки коштуватиме долар до кінця грудня - прогноз

Найближчим часом не варто очікувати зниження курсу. Про це заявив доктор економічних наук Олексій Плотніков.

"Зниження курсу не буде. Я прогнозую поступове зростання вартості до рівня 42,50 грн/дол., з чим, можливо, Україна завершить 2025 рік. Адже місія Міжнародного валютного фонду рекомендувала вийти на 45 грн/дол. до кінця 2026-го", — зазначив Плотніков.

Він прогнозує, що впродовж поточного тижня американська валюта не буде дешевшати. Долар коштуватиме у межах 42,10-42,55 грн/дол., а на готівковому ринку американська валюта коливатиметься від 42,15 до 42,80 грн/дол.

Як писав Главред, на вівторок, 9 грудня, Національний банк України підвищив курс валют. Долар, євро та польський злотий подорожчали.

Нагадаємо, віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов зазначає, що до кінця 2025 року ситуація на валютному ринку України залишатиметься залежною від зовнішніх факторів. За його прогнозом, долар перебуватиме в діапазоні 42-43,5 грн, а євро - 49-51,5 грн.

Тим часом експертка Діляра Мустафаєва прогнозує, що у 2026-2027 роках валютний ринок України залишатиметься керованим, а курс долара може зрости до 48 грн/дол. У проєкті держбюджету на 2026 рік закладений середньорічний курс на рівні 45,7 грн/дол.

Про персону: Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року. Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту. У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс. Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК. Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

